Nordelta es el barrio cerrado más grande de Latinoamérica. Las últimas noticias que circularon sobre ese espacio estuvieron asociadas a la aparición masiva de carpinchos (los primeros invasores fueron los humanos que lideraron ese proyecto inmobiliario) o a las protestas de las empleadas domésticas que trabajan en esas casas.

Sin embargo, las formas de vida al interior de esos cercos sigue siendo un enigma y muchos podrían preguntarse: ¿qué hay detrás de esa fantasía de aislamiento y control? En Vivir en un barrio cerrado. Cómo se produce la ilusión de confort, pureza y aislamiento (Siglo XXI Editores), el sociólogo Ricardo Greene explora ese interrogante a partir de conversaciones con taxistas, pileteros, guardias privados, policías, personal doméstico, sacerdotes, albañiles, profesoras y jardineros, además de propietarios y familias residentes a quienes conoció de cerca.

Greene (magister en Desarrollo Urbano y doctor en Antropología por Goldsmiths, University of London) no caricaturiza ni juzga, sino que recupera esas voces para entender los rituales de exclusión del mundo actual y sus consecuencias en la vida colectiva.

El autor, especialista en temas de élite, nuevas ruralidades, racismo, extractivismo y objetos domésticos, desentraña en esta investigación los discursos y las tecnologías que organizan el espacio físico y simbólico del barrio cerrado para ayudar a imaginar otros modos de convivir.