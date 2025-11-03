River volvió al ruedo tras la impactante eliminación en Copa Argentina y, como para no perder su costumbre más nueva, volvió a decepcionar. Así lo decretaron los muchos pasajes de reproches, murmullos y fortísimos silbidos que se escucharon en el Monumental cuando la historia todavía estaba 0 a 0. Después del gol de Gimnasia, toda la bronca se intensificó y sonó otra vez el célebre "jugadores", como en la última vez de local del equipo de Marcelo Gallardo. Y como si fuera poco, sobre el final, se cantó el "que se vayan todos", justo en los minutos previos a un cierre de escándalo: nueve minutos de tiempo de descuento y un penal cobrado por un agarrón en el área cuando ese tiempo ya se había cumplido. Lo pateó Borja y lo atajó Insfrán. De no creer. Muy parecido al partido con Platense del torneo pasado.

El 1-0 de Gimnasia fue nada menos que la cuarta derrota seguida de River en el Monumental, que hilvanó el 1-2 con Palmeiras por Libertadores, el 1-2 con Deportivo Riestra y el 0-1 con Sarmiento antes de la caída con el Lobo.

Ningún hincha de River -ni jugador ni miembro del cuerpo técnico- hubiera imaginado este presente millonario en un año en el que se reforzó con todo para afrontar el Mundial de Clubes. Y menos que menos el presidente electo Stefano Di Carlo, quien ganó las elecciones del sábado con mucha ventaja y asumirá este lunes el cargo en un contexto muy complicado, donde la clasificación a la próxima Libertadores corre serio riesgo. Por lo pronto se ubica en puesto de Pre-Libertadores (52 puntos), con Argentinos y Riestra (51) a tiro para las últimas dos fechas que cuentan para la tabla anual.

La de este domingo fue una de las peores versiones del equipo de Gallardo, que apostó por Ian Subiabre de titular y, debido a la lesión tempranera de Colidio y el ingreso de Jaime, terminó con dos juveniles lidiando de arranque con el clima pesado del Monumental. River dependió en exceso de la inspiración de Juanfer Quintero y de las patriadas de Maxi Salas. Pero el colombiano no estuvo inspirado y al correntino tampoco se lo vio muy motivado que digamos.

Así, aunque nada parecía anticipar un batacazo de Gimnasia, de muy mal presente tanto deportivo como institucional, a los 53 minutos el interesante Piedrahita puso quinta, se escapó por izquierda y mandó un lindo centro para Merlini, derribado en el área por Portillo cuando estaba por definir. Aunque el penal parecía obvio, el árbitro Arasa no pitó y tuvo que ser llamado desde el Var. El "Chelo" Torres lo cambió por gol para que Gimnasia se aleje a cinco puntos del descenso y la gente de River explote, un sentimiento que ni siquiera el papelón arbitral del final hubiera cambiado.



