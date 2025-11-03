En las efemérides del 3 de noviembre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1903. Panamá se separa de Colombia

Se consuma la separación de Panamá, que deja de ser una provincia de Colombia. El nuevo país nace después de la Guerra de los Mil Días, el conflicto civil colombiano que se extendió de 1899 a 1902. Tras la separación, comenzaron las obras para construir el canal interoceánico, gerenciado por los Estados Unidos, país que reconoció a la nueva república el 13 de noviembre de 1903.

1930. Getúlio Vargas toma el mando en Brasil

Comienza la era de Getúlio Vargas en Brasil. Los militares lo ponen al frente del gobierno después de haber derrocado a Washington Luís Pereira de Sousa el 24 de octubre. Vargas gobernará hasta octubre de 1945. Los primeros cuatro años como cabeza de un gobierno provisional; los siguientes tres como presidente constitucional; y luego, desde 1937, como dictador, tras implantar el Estado Novo, un régimen autoritario y corporativo. Depuesto en 1945, volvería a gobernar Brasil a través de las urnas en 1951 hasta su suicidio, en 1954.

1933. Nace John Barry

Nace John Barry, uno de los grandes autores de música para cine. El compositor inglés, fallecido en 2011, dejó clásicos como África mía y Danza con lobos, por los que recibió sendos premios Oscar, y también el leitmotiv de James Bond. Falleció en 2011.

1970. Salvador Allende asume en Chile

Salvador Allende asume la presidencia de Chile. El médico de 62 años había derrotado en las urnas al candidato de la derecha, Jorge Alessandri, y a Radomiro Tomic, de la Democracia Cristiana. Comienza el gobierno de la Unidad Popular y el proyecto de la vía chilena al socialismo. Allende dejó la vida en el Palacio de la Moneda, el 11 de septiembre de 1973, durante el bombardeo sobre la sede del gobierno por parte de los militares golpistas.

1985. Las primeras elecciones legislativas desde el retorno de la democracia

El radicalismo se impone en las elecciones legislativas, con el 43 por ciento de los votos. La UCR logra ganar incluso en provincias del norte, y el proyecto de Raúl Alfonsín se consolida al aumentar su mayoría en la Cámara de Diputados. En la provincia de Buenos Aires gana la boleta encabezada por Leopoldo Moreau. La nota de la jornada la da la escisión peronista de Antonio Cafiero. Su Frente Renovador queda segundo en la mayor provincia argentina, muy por delante de la boleta oficial del PJ de Herminio Iglesias, que termina en cuarto lugar, detrás del Partido Intransigente.

1992. Adiós a Armando Tejada Gómez

Muere Armando Tejada Gómez a los 63 años. El poeta mendocino fue una pieza clave de la renovación del folklore con el Nuevo Cancionero, que tuvo su manifiesto en Mendoza en 1963 y contó con la voz de Mercedes Sosa. Venía de ser diputado provincial por la UCRI y, desencantado de Frondizi, se sumó al Partido Comunista. Le puso letra a clásicos de César Isella, como "Canción con todos" y "Canción de las simples cosas". Entre sus libros destaca Antología de Juan, que incluye el famoso poema “Hay un niño en la calle”.

1995. La voladura de Río Tercero

En la ciudad cordobesa de Río Tercero explota la Fábrica Militar. Las detonaciones causan siete muertos, cientos de heridos y cuantiosos daños materiales. El presidente Carlos Menem sale a decir que se trata de un accidente. La Justicia probará la intencionalidad del siniestro y que el móvil fue ocultar el faltante de armas que se había contrabandeado a Croacia y Ecuador, en guerra contra Serbia y Perú, respectivamente. Cuatro militares fueron condenados en 2014 a penas de entre 13 y 10 años.

1997. Muere Pompeyo Camps

Fallece el compositor Pompeyo Camps. Había nacido en Entre Ríos en 1924. Además de músico fue ensayista y pedagogo. Entre otras obras compuso el ciclo de canciones De puerta en puerta, sobre poemas de Javier Villafañe; Viñetas porteñas, Blues para una muchacha muerta (dedicado a Marylin Monroe en base a un poema de César Pelazza); Danzas para percusión y el Concierto para cuarteto y orquesta. También fue autor de las óperas La Pendiente, La hacienda, Marathon y La oscuridad de la razón. Además, junto a Rodolfo Arizaga escribió una Historia de la Música en la Argentina.

2010. Fallece Rubén Basoalto

Muere Rubén El Pulpo Basoalto, baterista de Vox Dei. Tenía 62 años y formó parte de una de las grandes bandas del rock argentino junto con Ricardo Soulé y Willy Quiroga.

2011. Muere Justo Laguna

A los 82 años fallece Justo Laguna. Obispo de Morón desde 1980, pasó a ser emérito en 2004, al cumplir los 75 años y enviar su renuncia a Roma, de acuerdo al derecho canónico. Dos meses antes de su muerte se convirtió en el primer prelado argentino en ser procesado en una causa por derechos humanos. La Justicia consideró que había mentido sobre la muerte del obispo Carlos Ponce de León, obispo de San Nicolás, quien falleció en 1977 en un supuesto accidente de auto.

2024. Adiós a Quincy Jones

A los 91 años se apaga en Los Ángeles la vida de Quincy Jones, una de las figuras más importantes en la música popular desde mediados de los años 50. Nacido en Chicago, fue trompetisat de jazz y estudió en París con Nadia Boulanger. Fue productor de discos de Tony Bennett y Sarah Vaughan, entre otros, durante los años 60. Compuso la música de El prestamista de Sidney Lumet, la primera película de Hollywood en abordar el Holocausto desde la mirada de un sobreviviente. En 1982 fue el responsable de Thriller: el disco de Michael Jackson se convirtió en el más vendido de la historia. También acompañó a Frank Sinatra. En 1995 recibió un Oscar por su labor benéfica, y su trayectoria fue reconocida de manera póstuma con una estatuilla tres semanas después de su muerte.

Además, es el Día Internacional de las Reservas de Biosfera.