Las declaraciones de la actriz británica Millie Bobby Brown han situado a Netflix en el centro de un escándalo, en vísperas del estreno de la última temporada de Stranger Things. La denuncia señala al coprotagonista David Harbour, a quien Brown acusa de acoso e intimidación, lo que ha provocado una investigación interna por parte de la compañía.

A pesar de la gravedad de la situación, tanto los actores involucrados como Netflix han optado por guardar silencio.

Reacciones de la audiencia ante las acusaciones

Los seguidores de Stranger Things, una de las series más populares de la última década, han reaccionado con sorpresa y malestar. La noticia de la denuncia ha generado un intenso debate en las redes sociales, donde se cuestiona la cultura laboral en el set de la serie.

Este hecho ha opacado las expectativas sobre el desenlace de la historia y ha desviado la atención del público hacia el conflicto entre bastidores, lo que ha generado preocupación sobre el ambiente de trabajo y la responsabilidad corporativa de gigantes del entretenimiento como Netflix.

La postura de los involucrados en el conflicto

En medio de la tormenta mediática, ni Millie Bobby Brown ni David Harbour se han pronunciado públicamente sobre las acusaciones. La única información disponible proviene de fuentes extraoficiales que describen un complejo proceso de investigación dentro de la plataforma.

Según estos informes, la actriz mantuvo un perfil bajo durante los meses de filmación, mostrando signos de distanciamiento con respecto a sus colegas, probablemente a causa de la tensión generada por sus acusaciones.

Impacto de las acusaciones en la producción de la serie

La producción de la serie ha intentado minimizar el impacto del escándalo, aunque los rumores persisten. Algunos trabajadores del set revelaron que el ambiente durante la filmación era tenso, aunque profesional.

Un portavoz de Netflix indicó que, a pesar de los problemas, el lanzamiento de la última temporada de Stranger Things seguirá su curso según lo previsto, ya que el proyecto sigue siendo una máxima prioridad para la productora.

Sin embargo, es probable que las dinámicas en el set se hayan alterado de forma significativa, con el potencial de afectar el desempeño actoral y el resultado final de la producción.

