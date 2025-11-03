La película está en cartel desde la semana pasada, pero la función de este martes 4 de noviembre será especial: la sala Gaumont de Rivadavia 1635 recibirá a las 19.15 a Rita Segato para una proyección especial de Rita, Lado B. La película escrita y dirigida por Gabriela González Fuentes propone "un viaje por los dolores, las risas y los amores de Rita Segato, un encuentro con una de las pensadoras más importantes de la actualidad".

En una reciente entrevista del suplemento Las/12, la realizadora dio cuenta de su experiencia en ese encuentro: "Cuando le propuse a Rita hacer la peli, lo primero que aparece es su propia red y su familia: es ella y sus vínculos. La película muestra cómo somos las mujeres que estamos peleando por la vida todos los días y ese es el retrato que nos da Rita. La idea es que sea un espacio de construcción, de encuentro, de que conversemos, de que nos veamos, de que intercambiemos."