El gobernador Maximiliano Pullaro, se refirió a la reunión que mantuvieron los mandatarios provinciales la semana pasada con el presidente, Javier Milei en Casa Rosada y los cambios en el Gabinete nacional que se anunciaron en las últimas horas, con Manuel Adorni como jefe de Gabinete y Diego Santilli como ministro del Interior. “Vemos los cambios con mucha expectativa” señaló, y mencionó la predisposición de Santa Fe “para trabajar fuertemente en unidad y sacar el país adelante”, aseguró el mandatario. Pullaro valoró fundamentalmente “el cambio de actitud que tuvo el Gobierno nacional pasadas las elecciones legislativas (del pasado 26 de octubre) al convocar a 20 jurisdicciones de la República Argentina para debatir temas que son importantes para nuestro país y que le pueden venir muy bien a nuestra provincia”.
