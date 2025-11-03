Unas rubias de rostro lozano bailan un poquito y se murmuran al oído. Un pibe con una remera de un indescifrable equipo de fútbol japonés se apoya sobre la valla mientras su amigo registra su vlog. Unos periodistas de Buenos Aires se acodan en unos sillones, piden un Fernet con Coca y prueban unas papas fritas sabor picante. Todos están en el Festival Bandera y no hay ni uno que no esté hablando sobre Marttein, la saludable sorpresa de la jornada.

En Rosario, el sol pica más que en otras latitudes. Será por su aire portuario. Será por su circulación atmosférica. Será por el Río Paraná. Será porque sí. Pero, aquí mismo, en este sábado 1º de noviembre, el Hipódromo de Rosario recibe a casi 20 mil personas con un sol que raspa. Desde temprano, los visitantes del Bandera van colándose gorras y cremas protectoras para la piel. Y desde temprano, como tiene que ser, son las bandas domésticas las que dan la bienvenida a todos.

De hecho, el Festival Bandera se yergue como ese lugar anhelado por la cultura mainstream local. Sí, los pibes cancheros quieren estar y las bandas locales, también. "Es la fija de acá", asoma Juan Cruz Revello, experto periodista santafesino. Al toque, en escenarios distintos, compitiendo probablemente por el mismo público, Crema y Solca, dos de los artistas emergentes más interesantes de la escena de Rosario. Crema regala un poquito soft soul y un megamix de covers de 50 Cent, Backstreet Boys, Justin Bieber y Britney Spears. "Somos de Rosario, su fucking ciudad", grita el cantante enalteciendo el orgullo catastral.

Solca | Gentileza de prensa





Por su parte, Solca encarna a una nueva generación del punk, entre agresiva y cabeza. Luce como salida de una rave de Berlín en los '90, inmiscuida por el cibernético virus del Y2K, aquel del GTA trucho y las páginas webs de cuando todavía se navegaba con WWW. Si algún productor se anima, Solca es una piba que tranquilamente podría tocar con los Rage Against the Machine. Sólo el tiempo lo dirá. Al margen, dos recomendaciones que merecen su oportunidad para el menú del próximo año: Rosario Smowing y Princesa Tetrabrik.

Más tarde, el enajenado Marttein confirma el runrún de los periodistas especializados: hay algo ahí. Como un Silverio argentino –¿lo tienen a Silverio, no?–, mezcla un eurodance cínico con narcóticos y aires de El Ángel de Luis Ortega. Su música no puede sonar en la radio. Y eso habla mal de las radios. El público se ceba con "Llamalo", que interpreta junto a Dillom pero acá –el performático Marttein– hace solo y le sale perfecto. Su cuerpo es poseído por el Joker. Los elogios son justos. Tempranamente y con nada (él, dos músicos, una pantalla y mucha actitud), brindó el mejor show de todo el Festival Bandera.

Marttein | Gentileza de prensa





Después de una buena dosis de energía metafísicamente chiflada, el público fue por su cuota de veranito, cariñitos y amor con Un Muerto Más. Qué temazo "Frutillas con Crema". No busquen la letra, la chica dice en portugués: "Pele a pele aqui com você". Enseguida, Gauchito Club mantiene el flow y pone a todos a cantar (y a filmar con sus celulares) durante la canción "Encendedor", consumando así el éxito del post manso indie, o como el periodista rockstar Yumber Vera Rojas quiera bautizar a la movida mendocina de los últimos años.

El sol sigue brillando, aunque la luna va asomando su trompa. Llega el colombiano Juanes y, por la convocatoria de su escenario, por la manija de la pípol cantando sus temas y por cómo se maneja el mismísimo Juan Esteban Aristizábal Vásquez con los rosarinos, parece que mucha de toda esa gente que está ahí vino por él. Señores, tengan por seguro que Juanes cortó muchos de los tickets del Festival Bandera. ¿El show? Una catarata de hits, uno atrás del otro, como tiene que ser. "Nada valgo sin tu amor", "A Dios le pido", "Es por ti" y hasta "Persiana americana" de Soda Stereo. El público le conoce hasta las pausas. Capo.

Juanes | Gentileza de prensa





Enseguida, la inconfundible energía del batero Catriel Ciavarella preanuncia lo obvio: Divididos es un bandón. Detrás de Ricardo Mollo, una bandera Wiphala colgando de un amplificador Marshall. En el público, un pibe con gorra de "Make America Great Again" con la inscripción "Donald Trump" se canta todo. No vivimos un divorcio entre el arte y la realidad, sino que estamos transitando en vivo un nuevo estruendo epocal. Mucho menos congruente. Mucho más raro. Divididos toca "Crua-Chan", de Sumo, y el porro se arma solo entre el público.

Va llegando la noche y Conociendo Rusia hace lo que mejor sabe hacer: cantar canciones amables, simpatizar con las chicas y brindar un show prolijito, lindo, ameno. "Sos mucho, Rosario", tira Mateo "El Ruso" Sujatovich, casi reconociendo todo el aporte rosarino a la causa del rock nacional. Preciosa versión de "En todos los lugares" e invitación para que las parejas se den sus abrazos y besitos.

Divididos | Gentileza de prensa





Ahora sí, la enorme mayoría de presentes se apersona al escenario principal para ver a Babasonicos, el plato fuerte de la jornada. Los curtidos en las mieles babasónicas advierten que la banda está cada vez más cerca de Depeche Mode, Pet Shop Boys y Joy Division. De hecho, a esta altura de la soriée, ninguno de esos conjuntos les ataría los cordones a los de Lanús. Comienzo bailable con "Bye Bye", repaso por hits ("Puesto”, “Los Calientes", "¿Y qué?", "Yegua"), momento hot con "Como eran las cosas" (con Adrián Dárgelos haciendo gestito de chupar vaya a saber qué), una muestra gratis de lo nuevo con "Tajada", un público que no le conoce las mañas (la falsa despedida de Adrián antes de los bises hizo que muchos se comieran el amague) y un cierre recontra arriba con "La pregunta" e "Irresponsables".

Para los trasnochados, una dosis de canciones y baile con El Kuelgue, con cameo del "Ruso" de Conociendo Rusia en una versión simpatiquísima de "Mil Horas", de Los Abuelos de la Nada, el verdadero "Ob-La-Di, Ob-La-Da" argentino. Linda performance del siempre gracioso Julián Kartún y su clásico chiste con "Laraila" y los drones. Y al final, una muestra gratis de punchi punchi dosmilero con Deep Dish, los de aquel hitazo llamado "Flashdance".

El Kuelgue | Gentileza de prensa





El Festival Bandera concluye una edición redondita de punta a punta. Como pequeña apostilla, así como la edición pasada tuvo a Dillom, esta vez se echó de menos la presencia de algún artista urbano. Y, a modo de balance, se consolida como una verdadera fija en el calendario rockero y juvenil santafesino.





