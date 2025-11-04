El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires confirmó este martes que inhabilitó para conducir al joven que días atrás chocó con su camioneta Volkswagen Amarok V6 negra al Renault 12 en el que viajaba una familia, en José C.Paz. La colisión provocó que el matrimonio falleciera en el acto, mientras que sus tres hijos, todos menores de edad, sufrieron heridas severas.

El episodio fatal ocurrió durante el fin de semana pero la noticia trascendió recién este lunes. El conductor de la camioneta se llama Michael Carballo, un joven de 23 años de la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas. Según informaron las autoridades policiales, fue asistido en el lugar y el test de alcoholemia que se le realizó tras el incidente dio negativo, pero los investigadores aguardan las conclusiones del análisis de sangre con el objetivo de constatar la presencia de drogas o si el implicado conducía ebrio.

Según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, Carballo había salido esa noche a una fiesta de Halloween.

El choque ocurrió en la intersección de la Ruta 197 y la calle Mendoza, en la localidad bonaerense de José C. Paz. De acuerdo con las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la zona, el auto Renault 12, en el que viajaba una familia de 5 integrantes, habría intentado cruzar de forma ilegal hacia la ruta cuando el semáforo todavía estaba en rojo. En eso, Carballo, de quien se investiga si manejaba con exceso de velocidad, los embistió.

Renzo y Eliana Benítez, los padres de los niños, murieron por el impacto. Los jóvenes, de 7, 11 y 14 años, debieron ser rescatados. Según Noticias Argentinas, dos de los niños ya recibieron el alta, mientras que la mayor continúa internada, debido a las graves heridas que sufrió. “Tiene doble fractura de pelvis. Los médicos son muy reservados, y hoy le van a intentar sacar el respirador, pero la situación es crítica”, detallaron los familiares a SM Noticias.





El caso quedó en manos de la fiscalía N°4 de San Martín, a cargo de Rubén Moreno, quien imputó a Carballo por el delito de doble homicidio culposo agravado y lesiones.

Tras el accidente, la Agencia Nacional de Seguridad Vial emitió un comunicado oficial donde explicó haber iniciado "el proceso para inhabilitar de inmediato al conductor de una camioneta que chocó contra un vehículo en el que viajaba una familia".

"El siniestro ocurrió el fin de semana en José C. Paz y producto del impacto murieron ambos padres. Los hijos, todos menores de edad, resultaron heridos, uno de ellos de gravedad", indicó, y aclaró que "según consta en las imágenes registradas y testigos, el responsable del hecho circulaba a 160 km/h, situación que agravó las consecuencias".

Por este motivo, la ANSV solicitó a las autoridades de la jurisdicción en donde se encuentra radicada su Licencia Nacional de Conducir, la suspensión de la misma mientras avanza la causa judicial por la que se encuentra detenido.

Sin embargo, la defensa de Carballo desmintió varios de los trascendidos. “Mi asistido venía circulando por la avenida 197 con todas las precauciones del caso y no a acceso a velocidad como se rumorea. El rodado Renault 12 se interpone en el paso de la camioneta desencadenando el fatal hecho”, expuso el letrado Juan Carlos Osorio.

También negó que el acusado esté relacionado con el propietario del boliche Tornado. "No es familiar ni allegado de ningún político”, puntualizó. Por último, afirmó que el joven intentó comunicarse con las familias de las víctimas fatales.