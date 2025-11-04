Emilio García Wehbi ofrecerá un recorrido guiado por la muestra Máquina teatro, primera y valiosa retrospectiva dedicada a El Periférico de Objetos, en el Museo Moderno. Con obras emblemáticas, documentos inéditos y piezas restauradas, la exposición revive el legado de Ana Alvarado, Wehbi, Román Lamas y Daniel Veronese, y su grupo pionero del teatro de objetos y referente en la fusión de artes escénicas y visuales. Será este miércoles 5 de noviembre a las 17 en Avenida San Juan 350, y se puede participar sin reserva previa.

"El valor que tiene la muestra es acercar a las nuevas generaciones a la historia de El Periférico de Objetos. Seguramente los jóvenes que estudian artes escénicas en cualquier lugar lo tengan como materia, pero por una cuestión etaria nunca han podido aproximarse a su práctica o estética", dice García Wehbi a Página/12. "La muestra permite hacer ese nexo entre generaciones y habilitar, no solo historiográficamente la práctica de El Periférico en términos estéticos, sino también en términos de un modo de hacer teatro, en una época en que se hacía a pulmón y era una respuesta intensa desde la formalidad al primer gobierno neoliberal elegido democráticamente. Se pueden establecer algún tipo de relaciones posibles", completa.

La exposición cuenta con curaduría de Jimena Ferreiro, Andrés Gallina y Alejandro Tantanian y diseño museográfico de Iván Rösler. Consultado por la importancia del grupo -responsable de puestas como El hombre de arena y Máquina Hamlet- y su legado, García Wehbi responde: "El Periférico es un representante de ese teatro de los de los años noventa que se sacudió de la espalda la vieja tradición teatral de lo que era el teatro independiente, que era más ideológico, estaba más estructurado y era menos dinámico. Aportó una especie de aire fresco, cruzando disciplinas, incorporando no sólo otras disciplinas artísticas, sino el pensamiento. Convocábamos a filósofos, sociólogos y dramaturgistas, que era la primera vez que se hacía en Argentina, para ampliar el campo de acción y entendimiento de la práctica teatral". Asimismo, el grupo fue "un nodo importante a la escena internacional".

En el recorrido por la muestra, el director y dramaturgo desea "abrir una conversación grupal en la cual El Periférico sea el centro, pero también el punto de partida para pensar los modos de producir teatralidad y artes escénicas y visuales a lo largo de varias generaciones".