Qatar es tierra de Copas para Argentina. En 1995 la era Pekerman cosechó su Mundial Sub 20, mientras que Messi y compañía dejaron su huella en diciembre de 2022.

Hoy la Sub 17 vive su propia historia con el mismo objetivo. Y en ese mundo que lidera Diego Placente se entrelazan relatos de "europibes" y de viviencias familiares que atraviesan al fútbol.

El alemán que se llama como Diego

El dorsal 19 de la Selección Sub 17 pertenece a Can Armando Güner. Nació en Schwafheim, Alemania, el 7 de enero de 2008.

Su abuela es jujeña. Su madre es germana-argentina y su padre es turco. Recibió una citación de la Selección de Turquía, pero sus ídolos son Maradona y Messi.

Güner está cumpliendo el sueño de representar a la misma camiseta que vistieron los jugadores que admira. Y sus raíces argentas corrieron, y con fuerza, al momento de elegir.

El arquero argentino del Real Madrid

José Alberto Castelau de Roa nació en Getafe y jugó dos amistosos con la Sub 15 española. Su padre, Alberto, es argentino.

Tiene contrato con el Merengue y, en su corta carrera, ya fue sparring de la mayor. Con las juveniles ya transitó el Torneo L'Alcúdia que ganó la Selección de Placente y también el Sudamericano Sub 15.

Alain Gómez nació en Tenerife, su madre es argentina y el padre venezolano. Es un arquero de 1,90 mts y juega en Valencia. También eligió la Albiceleste y está en tierra qatarí.

"Es un orgullo para los dos representar a Argentina", dijeron desde la concentración.

Ramiro Tulián y la historia de su mamá

El juvenil de Belgrano recuerda a Roxana, su madre, en cada paso dentro del equipo y del torneo.

Su mamá murió a fines de septiembre, un par de días antes de la convocatoria. En el debut, fue autor de uno de los goles de la victoria ante Bélgica.

"Mi mamá fue una ayuda incondicional para mí desde chico", declaró en el post partido, "ella me dio una mano para hacerlo".

Próximos partidos de la Selección

Argentina sumó tres puntos claves en el primer partido del Mundial. El segundo encuentro será el jueves desde las 10.30 contra Túnez. Un triunfo lo ubica de manera directa en 8vos de Final.

El cierre del grupo será el domingo contra Fiji desde 9.30.