El año que viene a Central le espera una agenda cargada de partidos, con tres competiciones por delante y una final. El protagonismo grande que asumirá el equipo de Ariel Holan llevará a revisar la composición del plantel superior, es probable para sumar variantes, pero antes la dirigencia junto al cuerpo técnico deberá definir el futuro de cinco jugadores que se quedan sin contrato a fin de año, entre ellos Jorge Broun e Ignacio Malcorra. Aunque por el momento la única gestión que lidera la dirigencia apunta a resolver la permanencia de Enzo Giménez.

Al canaya le espera a partir de enero su participación en Liga Profesional, luego debutará en Copa Argentina y en abril en Copa Libertadores. Sin fecha aún, en el primer semestre es probable además que deba disputar la Supercopa Internacional. Al equipo le espera una agenda de compromisos que se irá intensificando a medida que pasen los meses y que lo tendrá con máxima actividad en abril, mayo y junio.

A más partidos, Holan necesitará ampliar las opciones en el plantel. Pero antes de plantear nombres en las negociaciones, el club debe renovar los contratos de Jorge Broun, Ignacio Malcorra, Carlos Quintana, Enzo Giménez, Santiago López y Juan Elordi. Todos ellos se quedan sin contrato en Arroyito en diciembre.

El caso más sencillo es quizá el del arquero. Broun hizo saber su disposición a seguir por lo cual solo resta la decisión del club de renovarle el contrato. Quintana, en su caso, tiene 37 años y su extensión por una nueva temporada es lo más probable que acuerden las partes. Es que más allá de la lesión que sufrió ante Gimnasia y Esgrima que lo saca de la actividad hasta el año que viene, el zaguero central se mantiene hace tiempo como el mejor defensor del club. No se le recuerda un partido flojo y su regularidad ofrece garantías.

Malcorra tiene 38 años y hay dudas sobre su futuro. Pero el rendimiento del diez mejoró notablemente con la llegada de Algel Di María y dejó atrás su flojo 2024. El mediocampista recuperó protagonismo y hoy es una pieza irremplazable del once de Holan. Su renovación es un hecho de parte del club.

Los casos de Giménez y López están sujeto a negociaciones con clubes, lo que abre interrogantes. En el caso del defensor paraguayo, Central debería comprarle el pase a Cerro Porteño. La directiva mantiene diálogo con los guaraníes para llegar a un acuerdo de renovación del préstamo. El pase de López, por su parte, pertenece a Independiente. Su opción de compra es de 2,5 millones de dólares por la mitad de su ficha. Los canayas no tienen el dinero para comprar al delantero y su permanencia será la más difícil de resolver. Mientras que el caso de Elordi depende más de la decisión de Holan por mantenerlo que de los dirigentes de gestionar su nueva firma en Arroyito.