Lucas Bernardi recupera jugadores para el relevante partido del sábado con Huracán , pero recién mañana se conocerán las ideas del entrenador para armar el once que jugará en Parque Patricios. Los regresos de Luca Regiardo y Ever Banega están en evaluación del entrenador leproso. En tanto, el equipo practica esta mañana a puertas cerradas en Bella Vista.

Bernardi espera para hoy la confirmación de que tendrá diponible a Banega, quien debe aún una fecha de suspensión por su roja ante Argentinos. Los leprosos dan por hecho que el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino le reducirá la sanción al diez rojinegro y Bernardi lo prueba mañana en la practica de fútbol como titular, probablemente en lugar de Jerónimo Russo.

Pero además, Bernardi debe definir la situación de Regiardo, quien también fue baja del encuentro con Unión por sanción. El volante central cumplió la suspensión en la última fecha y está en condiciones de reaparecer.

Aunque Martín Fernández hizo un buen partido con los tatengues y el uruguayo tiene chances de permanecer en la formación leprosa.

En cuanto al proceso electoral que se lleva adelante en Newell's, las agrupaciones tienen aún nueve días para reunir y presentar los 896 avales necesarios para oficializar lista.

El trámite, por el momento, solo lo cumplió la agrupación Unen, que propone la candidatura de Ignacio Boero como presidente. La discusión política en el parque está aplazada de forma implícita por todas las partes ante la difícil realidad que afronta el primer equipo en el Clausura. El equipo le quedan solo dos partidos para terminar la temporada.