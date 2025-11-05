Organizaciones ambientalistas denuncian que el municipio de Capitán Bermúdez pretende ceder parte de la Isla de los Mástiles para su explotación comercial. Es en la zona de Punta Armado, al extremo norte de la isla, uno de los espacios más visitados de la región. Según advierten, el lugar podría perder su carácter público ante un proyecto que buscan instalar en la zona un parador náutico, impulsado por un empresario “con antecedentes cuestionables en gestión territorial y ambiental, a cambio de un irrisorio canon mensual de 500.000 pesos”. Este martes, las organizaciones que integran la Intersectorial Isla de los Mástiles se acercaron al Concejo de Capitán Bermúdez para pedir explicaciones al respecto. “Es algo que se hace de espaldas a la sociedad en general”, cuestionó Rodolfo Martínez, de la Multisectorial Humedales. “Creemos que debe intervenir la provincia, porque esos terrenos no son propiedad del municipio”, añadió.

La denuncia apunta a un proyecto privado, para la instalación de un parador náutico en la zona de Puerto Armado, sobre la mitad norte de la Isla de los Mástiles. Desde la Intersectorial Isla de los Mástiles explicaron que en la última sesión, el Concejo de Capitán Bermúdez abordó un estudio de factibilidad del proyecto, lo que entienden es una suerte de “pre-permiso” a la iniciativa. Por eso, este martes los representantes del Taller Ecologista, la Multisectorial Humedales y El Paraná No se Toca, se acercaron al Concejo para manifestar su preocupación sobre el tema. Según informaron, el municipio aún no remitió los detalles concretos del proyecto, pero advierten que podría aprobarse con facilidad: la mayoría de los concejales pertenecen al oficialismo.

“El municipio de Capitán Bermúdez, que no es propietario de las tierras, pretende ceder mediante un contrato precario la explotación comercial del sector a un empresario con antecedentes cuestionables en gestión territorial y ambiental, a cambio de un irrisorio canon mensual de 500.000 pesos”, expresaron por medio de un comunicado. “Desde la Intersectorial Isla de Los Mástiles exigimos transparencia y participación ciudadana en toda decisión que involucre el destino de dicho territorio, el cual es parte esencial del sistema de humedales del Paraná Medio, cumple funciones ecológicas irremplazables y pertenece a toda la sociedad santafesina”, añadieron.

En diálogo con Rosario/12, Martínez planteó que durante el encuentro con los concejales se abordaron tres aristas: la falta de información que hay sobre el tema, la importancia de realizar una reunión entre todos los actores intervinientes y la necesidad de que haya un mayor compromiso del gobierno de Capitán Bermúdez respecto al cuidado de la zona. “Nosotros dejamos hechas las observaciones que teníamos y planteamos la idea de ir a una reunión, donde participen también la provincia y la Universidad Nacional de Rosario (UNR) para, entre todos, tratar de ordenar el fenómeno. Más allá de lo que se quiere instalar, estamos discutiendo el lugar. Punta Armado no es un claro, sino que hay un bosque ahí”, explicó.

En ese sentido, el dirigente ambiental recordó que desde el 2020 distintas organizaciones ambientalistas vienen trabajando en un plan de manejo del lugar, para regular qué actividades se realizan en ese territorio. “Esto tiene que aprobarse en el Concejo, donde hoy tiene mayoría el oficialismo. No tiene el apoyo de los vecinos. Es algo que se hace de espaldas a la sociedad civil en general”, expresó y agregó: “Creemos que debe intervenir la provincia, porque esos terrenos no son propiedad del municipio. Lo más peligroso es que esto demuestra que una sola persona puede determinar el destino de una isla, que es de todos los santafesinos”.

Compromiso

El comunicado lanzado por la Intersectorial Islas de los Mástiles apunta contra el intendente de Capitán Bermúdez, Daniel Cinalli, así como también a su equipo de gobierno por la falta de compromiso con la tarea que vienen llevando adelante las organizaciones ambientales para incorporar la Isla de los Mástiles al Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas. “El municipio ha desoído las propuestas de construcción colectiva de un ordenamiento territorial que priorice la colaboración y la preservación de la biodiversidad que la isla generosamente ofrece a toda la región litoraleña”, cuestionaron.

En ese sentido, recordaron que la totalidad de la Isla de los Mástiles pertenece a la provincia de Santa Fe y que el municipio de Capitán Bermúdez solo administra la mitad del territorio, por medio de un comodato. “Sin embargo, esa administración ha sido prácticamente nula en términos de gestión ambiental y territorial, ya que el municipio no participa del equipo interinstitucional de ordenamiento conformado por la provincia”, señalaron en el escrito.

Además, advirtieron que el municipio “no está ejerciendo ningún tipo de control ni regulación sobre las ocupaciones humanas existentes en la isla”, focalizando tanto en las familias tradicionales que viven en la zona y podrían verse afectadas por el proyecto, como en las ocupaciones ilegales donde el terreno se usa “como casa de fin de semana y para actividades ganaderas”.

Por último, remarcaron que el municipio “no solo desconoce el valor ambiental y ecológico” del lugar, sino también su importancia social como espacio público y recreativo ribereño: “Es la única porción insular perteneciente a la provincia de Santa Fe y recibe diariamente a miles de habitantes del departamento Rosario que encuentran allí un lugar de disfrute al aire libre. Es, además, una de las pocas islas públicas de la zona a las que puede accederse libremente, sin pagar, lo que refuerza su valor como bien común. Resulta, por tanto, sumamente irresponsable restringir el acceso a una playa emblemática que forma parte del patrimonio natural y cultural de toda la región”.