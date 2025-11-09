La casa de los espíritus

Aunque el progreso de la ciencia y la tecnología debería indicar todo lo contrario, millones de personas en todo el mundo creen en fantasmas. Y esta creencia colectiva tiene profundas raíces históricas. Eso asegura el Kunstmuseum Basel de Suiza, entidad que por estos días está presentando una ambiciosa exposición dedicada a la representación de lo sobrenatural a lo largo de la historia del arte. Es que los fantasmas cruzan épocas y culturas como idea, como aparición intangible o como parte de una filosofía. De hecho, artistas de todas las corrientes han propuesto respuestas al desafío conceptual de representar lo que significa un fantasma para cada quien. Y es por eso que la muestra Fantasmas: visualizando lo sobrenatural invita a los espectadores a un recorrido de 250 años de espectros. Desde la obsesión del siglo XIX por el ocultismo y las sesiones de espiritismo hasta las apariciones contemporáneas cruzadas por el cine y la literatura pop, esta muestra propone un recorrido por 160 obras y objetos de distintas épocas que exploran la florida cultura visual asociada a los fantasmas, una que fue gestada en Occidente cuando la ciencia, el espiritismo y los medios de comunicación populares empezaron a habitar algunos lugares comunes. “El arte y las nuevas formas de comunicación comparten el interés por visibilizar aquello que se encuentra en los límites de nuestra percepción”, explicó Eva Reifert, la curadora de la muestra. “Abordar el tema de los fantasmas es una tarea sumamente creativa; la imaginación se libera y las preguntas sobre qué pasaría si la llevan más allá de los límites de la realidad material”.

Ojos de perro azul

“No eran azules la semana pasada”. Eso es lo que aseguró sorprendida la organización Dogs of Chernobyl, que se hace cargo de los más de 700 perros que viven en la zona donde alguna vez se desató uno de los mayores desastres nucleares de la historia. El asunto es que los animales han vivido expuestos a la radiación por años, pero solo hace días algunos se han tornado de color azul. El equipo cree que esto puede deberse a algún químico presente en el lugar. Sin embargo, lo más interesante es que aquel color también podría tener algo que ver con su capacidad de adaptabilidad adquirida. Sucede que estos perros son los descendientes directos de los que no pudieron ser evacuados en los ochenta, después de la explosión de la central nuclear. Y en ese entorno hostil donde viven expuestos a seis veces más carga radioactiva de lo normal, han logrado reproducirse y sobrevivir. El fenómeno del pelaje azul se suma a una serie de investigaciones que han analizado la adaptación genética de los perros de Chernobyl. Estudios anteriores revelaron que estos han desarrollado mutaciones que les otorgan gran resistencia a la radiación, metales pesados y otros contaminantes. “Estamos intentando capturarlos para averiguar qué está ocurriendo”, dijeron desde la organización, que además aseguró que a pesar de su color, los perros están activos y con buena salud.

Intimidad y esplendor

En pocos días se abrirá con una base de millones de dólares una subasta del que quizás sea el inodoro más caro de la historia. Se trata de América, una obra de arte del autor italiano Maurizio Cattelan, que es literalmente un retrete, y en pleno funcionamiento, claro, esculpido con cerca de cien kilos de oro macizo. El asunto se convirtió en un fenómeno cultural cuando se instaló en el baño del Museo Guggenheim en 2016, donde se animó a los asistentes a usarlo como cualquier otro baño. A sus puertas, más de cien mil personas hicieron filas para experimentar “una intimidad sin precedentes con una obra de arte”, según lo que dijo el museo en aquel momento. "América es el tour de force de Maurizio Cattelan", aseguró David Galperin, jefe de arte contemporáneo de Sotheby’s, la empresa que subastará el extravagante inodoro. La cosa es que con tantos análisis en el mundo del arte acerca del valor simbólico, y por supuesto material, de las obras, el chistecito de Cattelan parece haber logrado dar la vuelta entera a ese enunciado: vender un objeto para nada elegante exactamente al valor de su materialidad. “Espejo, tanto proverbial como literal, del mundo del arte, la obra aborda las cuestiones más incómodas y los sistemas de creencias considerados sagrados por el mercado y las instituciones museísticas”, concluyó la empresa.

Un peso, un poema

Un consejo que sirve para la escritura tiene que servir también para la vida. Aquella máxima que suele repetir el poeta Fabián Casas se ha expandido especialmente los últimos años en su taller permanente de literatura multifacética. De ese espacio de entusiastas han nacido performances, intercambios de libros y choripanes, proyectos literarios o pizzerías. Y, por estos días, uno de sus últimos proyectos notables ya está girando por Buenos Aires. Se trata de una antigua expendedora de preservativos reconvertida en una máquina literaria. Un objeto itinerante cargado con 195 textos de 55 escritores reunidos por un grupo formado en el taller que tiene un nombre minimalista: simplemente le llaman La Máquina de Poesía. “Transformamos esa máquina en desuso en un expendedor de poesía y un poco el chiste es ese: transformar algo que tenía una utilidad en algo completamente inútil, como es una máquina que expende poemas. A partir de ahí el trabajo fue adaptarla para que funcione, encontrar el formato ideal y reclutar poetas, básicamente”, cuenta Patricio Martínez, integrante del taller y uno de los gestores del proyecto. La cosa es simple, la máquina aparece en un lugar por tiempo limitado, reúne personas y actividades a su alrededor y el vínculo es exactamente uno a uno: por un peso se recibe un poema. Se trata de un proyecto con espíritu colectivo donde participan varias personas, desde el doblado de los poemas hasta la corrección de los textos y la idea del clan es convertir el aparato en una máquina viajera que a su vez genere encuentros, charlas y lecturas. De hecho, la máquina ya ha girado por pizzerías, museos, librerías y bares porteños y planea seguir caminos aún más expansivos. “La idea es que crezca, que se reproduzca, que haya más máquinas en el horizonte, que se empiece a abrir la participación y que poetas de toda Latinoamérica nos envíen sus poemas y pasen a formar parte de la máquina. Que el chiste vaya creciendo y llegue lo más lejos posible”, se entusiasma Martínez. “Básicamente, uno de los chicos alguna vez dijo que a falta de fuegos en los cuales reunirse y poder calentarse las manos, bueno, inventamos nuestro propio fuego, que es la máquina”.