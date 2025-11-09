En esta obra se ve a mujer toda embarazada, repleta de embarazo. Su cara está inflada, su cuerpo está inflado, dando lugar a ese ser que está creciendo, pero que se muestra acá como un misterio que se expresa en sus gestos, en su cara, en su ropa, en toda ella. Para mí es el mejor retrato de una embarazada que no romantiza su estado, que evoca la enormidad que está por detrás de esa duplicación “mujer embarazada”, “Schwangere Frau” en alemán.

No hay en esta imagen todo lo que se espera de una imagen de una mujer embarazada, sino que se desprende una inmensa soledad y una tristeza gritante, pero sin miedo. Kollwitz es una de mis artistas preferidas desde siempre porque cada una de sus líneas grita, grita con la mirada, con el silencio, con la quietud, con la espera, grita con la enormidad de lo que su cuerpo puede gestar. Pero grita en silencio, que toma cuerpo. Es un retrato que remite, además, a una espera que se duplica en esa mano que cuelga y que adelanta un camino de a dos, un camino de la mano que se despliega en las líneas de la ropa que la envuelve y le da calor.

Esta imagen me acompañó mucho cuando mi cuerpo también se inflaba para dar espacio a esos seres que misteriosamente nacen anidados en las entrañas de nuestro cuerpo. Y que luego sostenemos firmes de la mano, a pesar de todas las marcas de tristeza que se anudan en nuestros ojos, en nuestros cuerpos. Y es una imagen que me resuena también en un poema de un extraordinario y mágico poeta argentino, que tuve el privilegio de conocer. Enrique Molina y su poema “Vida prenatal”, donde dice: “Era el corazón de mi madre/ Aquel tan tan de las tinieblas/ Aquel tambor sobre mi cráneo/ En las membranas de la tierra”.



Detrás de “Schwangere Frau” hay también un latido. Es una imagen que late y resuena. Porque cada vez que la miro, que me la quedo mirando, la siento en el cuerpo. En este mismo cuerpo que gestó a mis hijas, y en el que late todavía el cuerpo del que vengo, el de mi propia madre. Y en esa pausa del mirar, que es el tiempo del arte, me siento una en ese nosotras que somos todas.

Kollwitz nació en 1867 en Alemania. Fue una inmensa grabadora, pintora y escultora cuya obra refleja una profunda postura humanista. Su compromiso político y su representación de la miseria y el sufrimiento la convirtieron en un símbolo de la lucha social. Entre 1937 y 1944, bajo la presión del régimen nazi, perdió la mayoría de sus obras en los bombardeos aliados. Murió el 22 de abril de 1945, poco antes del fin de la guerra. En su diario escribió: “Sentí que no tenía derecho a eludir la responsabilidad de ser defensora. Es mi deber dar voz al sufrimiento de los hombres, al sufrimiento eterno acumulado a una altura inimaginable.”

En su profunda humanidad es donde me pongo a su lado. Porque para mí, el dibujo es una forma emocionada de pensar, una manera poderosa y misteriosa de ahondar en esa búsqueda eterna. Cada uno de mis dibujos es parte de mi existencia, el fragmento más verdadero de mí misma. Hay un vacío en mi obra, un vacío que se llena de formas: órganos, pájaros, fragmentos de cuerpos, monstruos de una mitología propia, torres, paisajes donde la multitud se derrama. Cada figura engendra otra, y así, infinitamente. Hay trazos cortados, papeles rotos, líneas que gritan desde lo hondo de la historia, la que viví y la que me contaron. La de mis abuelos y mi madre, judíos rusos perseguidos y exiliados. Y la que me tocó vivir muy de cerca, durante la dictadura militar en Buenos Aires, cuando la crueldad me obligó a esconderme, a callar, a exiliarme.

De esas grietas nacen mis trazos, mi laberinto, mi voz. Dibujo sobre ese terreno de detalles infinitos, de heridas y silencios. Desde allí construyo mis imágenes de mundo, nacidas de una creencia secreta: la esperanza, la belleza, la vida que persiste aún entre las ruinas.

La artista con un autorretrato en 1940.

Catalina Chervin Nació en Corrientes y desde hace 35 años trabaja entre Buenos Aires y Nueva York. Algunos de sus dibujos serán incluidos en una exhibición de las nuevas adquisiciones en el British Museum en Londres. Su obra forma parte de colecciones del Victoria & Albert Museum, el Metropolitan Museum of Art de Nueva York y Graphische Sammlung Albertina en Viena, entre otros. Ha recibido múltiples premios y ha sido beneficiaria de becas como la de la Fundación Pollock-Krasner, entre otras.