Las autoridades de la Universidad Católica Argentina (UCA) activaron este viernes los protocolos de seguridad y ordenaron la evacuación de los edificios universitarios y de educación media en Mendoza tras la recepción de correos electrónicos amenazantes en cuentas oficiales. Según informó el director de Relaciones Institucionales de la institución, Ignacio Tomé, en el resto de las sedes del país las actividades continuaron con su "funcionamiento normal".

"Queremos informar que en el día de hoy, viernes 7 de noviembre, se recibió en distintas direcciones de correo institucional de la universidad un correo electrónico que contenía diversos mensajes de violencia y amenazas", indicaron desde la UCA en un comunicado oficial.

"En la sede UCA de Mendoza, por aplicación de normativa provincial, se dispuso la evacuación preventiva de los edificios de la universidad y colegios de la UCA", detallaron.

Evacuaron la sede mendocina de la UCA tras recibir un mail con amenazas violentas. Imagen: redes sociales.





En tanto, en la sede de Puerto Madero de la universidad se hizo presente el escuadrón antibombas de la Policía de la Ciudad, que revisó el lugar y descartó la presencia de bombas o armas de guerra.

Como respuesta a estos mensajes, "se activaron los protocolos institucionales y se radicaron las denuncias correspondientes, dando lugar a la intervención de la justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires", aseguraron las autoridades de la institución.

De a cuerdo a la reconstrucción que pudo hacer este diario, el mensaje que habrían recibido en los correos oficiales de la UCA tendrían como asunto la frase "MAÑANA CONOCERAN A SU DIOS". En el mensaje, el o la autora del texto se presenta como un "militante de la red 764", un grupo de extrema derecha que recluta jóvenes en internet.

La UCA activó protocolos y denunció amenazas firmadas por un grupo neonazi. Imagen: redes sociales.





Esta misma organización, que en algunos foros es descrita como una "secta neonazi satánica", se adjudicó en marzo de este año una amenaza similar a la Universidad de la República Oriental del Uruguay. En aquella oportunidad, las autoridades de la alta casa de estudios del país vecino también evacuaron sus sedes académicas por precaución.

En el correo recibido por las autoridades de la UCA, quien escribió el mensaje lanzó amenazas contra la comunidad educativa y aseguró que realizaría esos actos con el fin de "purificar Argentina" para que el país se convierta en una "nación aria hyperborea". Sobre el final del texto, develó que forma parte del foro de extrema derecha 8chan, donde los usuarios que allí interactúan comparten sus discursos de odio.