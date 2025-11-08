Diego Santilli confirmó que dejó su banca en Diputados para asumir como ministro del Interior. Aunque todavía no juró, ya empezó a moverse en la Casa Rosada, definiendo su agenda y coordinando reuniones. Este viernes, Santilli se reunió con los gobernadores aliados Ignacio Torres, de Chubut, y Raúl Jalil, de Catamarca, ambos fervientes votantes de las iniciativas del presidente en el Congreso.

Según fuentes cercanas a Santilli, la renuncia ya fue presentada y la próxima semana se espera que asuma formalmente el cargo que le otorgó Javier Milei tras la reciente renovación del gabinete.





Encuentros bilaterales con gobernadores

Este viernes, Diego Santilli recibió en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada a los gobernadores Ignacio Torres y Raúl Jalil, acompañado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Los mandatarios provinciales presentaron sus necesidades más urgentes, mientras que los representantes del Ejecutivo solicitaron apoyo para avanzar con la ley de Presupuesto 2026 y promover la reforma laboral impulsada por el gobierno.

Tras el encuentro, el gobernador de Chubut se pronunció a favor de la reforma laboral y afirmó que “impactará en la informalidad, pero también en uno de los sectores más vulnerables del país, los jubilados”. Además, subrayó la necesidad de un espacio republicano y federal que permita superar la histórica polarización política. El gobernador chubutense destacó también la disposición al diálogo de Santilli, quien se mostró abierto a conversar con representantes de todos los espacios políticos.

Presupuesto y reformas, la prioridad

El proyecto de Presupuesto 2026 ya cuenta con dictamen, por lo que la renuncia de Santilli no altera su trámite en el Congreso. Sin embargo, su rol será clave en la negociación con los gobernadores para asegurar apoyos y preparar el camino para las sesiones extraordinarias de diciembre.

Santilli tiene encuentros programados para el lunes con Martín Llaryora (Córdoba) y Marcelo Orrego (San Juan), y se esperan nuevas reuniones con gobernadores aliados del Pacto de Mayo. Entre los temas a tratar figura también la polémica base espacial china en San Juan, un proyecto científico que el gobierno de Milei pretende desactivar.

