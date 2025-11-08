El Ministerio de Educación de Córdoba siguió la medida aplicada en la Ciudad de Buenos Aires y anunció la decisión de bloquear la aplicación Roblox en las redes escolares administradas por la plataforma Educar y en los proveedores de internet provinciales. La determinación también se justifica como una medida preventiva para crear ámbitos seguros frente a los casos de acoso (grooming) a través de ese juego.