Los asuntos judiciales de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH) quedarán en manos de un abogado que propugna la posibilidad de perdonar a los responsables de cometer crímenes de lesa humanidad. Se trata de Alfredo Mauricio Vitolo, que acaba de desembarcar en el organismo que está a cargo de Alberto Baños. Durante el gobierno de Mauricio Macri, Vitolo había sido asesor de Claudio Avruj y llegó a ser postulado para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero su candidatura debió ser retirada por el rechazo que generaron sus posturas contrarias a la interrupción voluntaria del embarazo.