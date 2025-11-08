Los asuntos judiciales de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH) quedarán en manos de un abogado que propugna la posibilidad de perdonar a los responsables de cometer crímenes de lesa humanidad. Se trata de Alfredo Mauricio Vitolo, que acaba de desembarcar en el organismo que está a cargo de Alberto Baños. Durante el gobierno de Mauricio Macri, Vitolo había sido asesor de Claudio Avruj y llegó a ser postulado para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero su candidatura debió ser retirada por el rechazo que generaron sus posturas contrarias a la interrupción voluntaria del embarazo.
Designaron a Alfredo Vitolo
Un entusiasta del "perdón" a los represores en la Subsecretaría de Derechos Humanos
Fue asesor de Claudio Avruj y el macrismo lo postuló para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero debió bajar su candidatura. Aboga por las amnistías o indultos para responsables de crímenes de lesa humanidad.
Este es un contenido periodístico exclusivo para Soci@s, para leerlo completo subite a nuestro colectivo.