La Escuela para Animadores de Rosario celebra 20 y 108 años; es decir, su primera década de vida y el centenario más ocho de la animación argentina. El 9 de noviembre de 1917, el dibujante ítalo argentino Quirino Cristiani estrenaba El apóstol, primer largometraje animado del mundo; para el caso rosarino, la EPA es hoy una institución de referencia, con 20 abriles, a partir del proyecto impulsado por el Centro Audiovisual Rosario -hoy Punto Audiovisual- de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad.

Para conmemorar las fechas, habrá dos actividades. Por un lado, la proyección de hoy a las 20 -con entrada gratuita- en Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027) de un programa especial de Cabeza de Ratón (2025) -dirección de Pablo Rodríguez Jáuregui y Diego Rolle-, dedicado a celebrar las dos décadas de la EPA, con una recopilación de los mejores trabajos de los egresados, realizados entre 2006 y 2024. Por el otro, la charla abierta que el músico y dibujante Martín Ameconi ofrecerá mañana a las 18, con entrada gratuita, en la Escuela para Animadores (Isla de los Inventos - Corrientes y Wheelwright)​. El autor de Animaciones Salvajes contará sobre su experiencia en la realización de piezas animadas sobre rock nacional, sus procesos creativos y métodos de trabajo, además de proyectar sus animaciones favoritas.

Casualmente, Martín Ameconi estuvo hace pocos días en Rosario, a raíz de la presentación de su novela gráfica La culpa la tuvo Charly García: “La sala se llenó, pero siempre que voy a presentaciones, tengo este mini temor de que no vaya gente. Estuvo precioso, el libro se vendió bien. Y después, durante la noche, estuve en Librería Craz, donde me consiguieron un piano y toqué algunas canciones”, comenta el dibujante a Rosario/12.

-Es tu primera novela gráfica, y aparece como la consecuencia de una trayectoria que suma música, dibujo y animación; y todo en tan poco tiempo.

-Sí, todavía me resulta extraño y gracioso. O sea, si viajara en el tiempo y me dijera a mí mismo, cinco años atrás, justo entrando la pandemia: “Che, te va a pasar todo esto”, hubiese dicho: “Pará, yo no hago dibujos animados, no escribo libros, no hago historieta”. Es muy raro cómo, en este tiempo, mi vida dio un giro y un cambio a partir del dibujo, algo que hacía de chico, pero que nunca imaginé me iba a hacer dar esta vuelta en mi vida.

-No sé si te pasa, me cuesta precisar cuánto hace de la pandemia y entender que duró dos años.

-A mí me flashea mucho eso de la imprecisión en el tiempo. ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuánto duró? Hace unos días veía unas fotos de 2021 y estaba con barbijo, y ese año fue cuando Animaciones Salvajes explotó con intensidad. De hecho, el año culminó en Rosario, con Fito abriendo su show en el Hipódromo con una animación en la que él participó; había tenido la gentileza, toda una sorpresa para mí, de preguntarme si podía abrir el show con ese trabajo. Cuando pienso eso y todo lo que pasó en ese tiempo, es mucho. Y fue también muy particular, porque te diría que, hasta ese momento, en el Hipódromo de Rosario, todo había sido muy adentro de mi casa. A las animaciones les iba bien, se empezaban a viralizar, comencé a hablar de esto con artistas que admiro, pero siempre encerrado en mi casa. Me acuerdo de estar en el Hipódromo, y pensar: “Uy, se apagan las luces y esta gente está esperando que aparezca Fito y aparece una animación, ¡me van a putear!”. Además, al minuto de la animación, aparece Salva, mi personaje; pero cuando apareció, la gente empezó a aplaudir. Y me di cuenta: “Lo conocen; saben de dónde sale esto”. Era la primera vez que veía, con gente, una de mis animaciones; y eso es algo que también me dio el libro, porque es algo que existe, que se materializó.

-Así como sucedió con otros personajes de la historieta, ahora vas detrás de lo que Salva te pide.

-De hecho, lo que pasa con Salva en el libro, es que fue dotado de un carácter, ahora tiene una personalidad. El libro es justamente una especie de historia de origen, porque en las animaciones no sabíamos mucho de él. A mí siempre me daba gracia cuando algunas personas me decían: “Ay, me encanta Salva, es tan sabio”. Pero Salva no habla nunca, solamente está al lado de los artistas que aparecen y son ellos quienes dicen cosas. O también: “Es tan inocente”, pero no hace nada, no sabés nada de Salva. Pero entiendo que ese silencio y esa pasividad le dan cierta ternura. Cuando quise hacer esta novela gráfica, me puse a pensar: “Hay que darle una personalidad, hay que hacerlo hablar, pero sin que eso choque”. Y si bien acá no lo vas a escuchar, sí lo vas a leer, lo vas a ver ser, de alguna forma. También me parecía interesante, además de que a mí me gusta el género coming of age, que el libro transcurriera en la adolescencia, para que no hubiese un choque tan fuerte con quien viene de las animaciones y se pasa el libro, y para que el personaje siguiera siendo un poco inocente, porque sigue teniendo un poco de deslumbramiento por el mundo. Ese pasaje, calculo yo, no es tan fuerte para el lector. Si le hubiese puesto una edad más cercana a la mía, tendría que mostrarlo con más contradicciones y con cierta oscuridad. El personaje ahora tiene una personalidad, tiene una voz, y tengo ganas de seguir trabajando con otro libro de historieta, así como también volver a hacer animación, pero no con la frecuencia con la que salía Animaciones Salvajes.

-En la EPA seguramente hablarás sobre cómo lograste tu modo de trabajo.

-Fue intuitivo y también no; o sea, fue intuitivo en el sentido de que la primera animación que subí en el 2020, la hice en el celular y con el dedo. La subí por joder, porque era algo que yo hacía de pibe y quise volver jugar con esto. No hubo un plan ahí, para nada. Pero sí tenía años de músico, años de haber sacado discos, buscándole la vuelta para que sean escuchados, para que vaya gente a los shows; y todo eso me costaba muchísimo. Tenía una experiencia de autogestión artística atrás. A las animaciones que subí les empezó a ir bien medio al toque, y fue muy gratificante, en el sentido de que sentí, por primera vez, lo que era lanzar una pelota y que te la devuelvan. Y ni hablar cuando empezó a aparecer el reconocimiento de artistas que uno admira. Después, en cuanto a cómo manejar las redes y meterse en cierta industria, ahí hay algo medio incontrolable; en el sentido de que yo no sé bien por qué subía tres animaciones por semana, para después pasar a subir de a una. Quiero decir, no estoy seguro de que haya una causa consecuencia, además el algoritmo cambia mucho con el tiempo. Lo único que puedo decir es, que si hay algo que te gusta hacer, hacelo y mostralo.