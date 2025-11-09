El Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1, pautado para las 14 de este domingo (transmiten Fox Sports y Disney+), aún no empezó y ya está lleno de rarezas y atracciones que anticipan un verdadero espectáculo. A la alegría albiceleste que significa la primera gran carrera de Franco Colapinto ya como piloto confirmado de Alpine para la próxima temporada se le suma una escena por lo demás novedosa: no habrá campeones del mundo entre los primeros diez protagonistas de la grilla de largada, ya que la sorpresa de la clasificación de este sábado fue la eliminación del tetracampeón Max Verstappen en la primera tanda clasificatoria, mientras que en la segunda lo siguieron el heptacampeón Lewis Hamilton y el bicampeón Fernando Alonso, tres estrellas del Gran Circo que partirán en las posiciones 16, 13 y 11, respectivamente. Mientras que el británico Lando Norris -líder del campeonato- conquistó la pole y el australiano Oscar Piastri clasificó cuarto, Colapinto, por su parte, no tuvo una gran jornada en Interlagos -giró notablemente lejos de su compañero Pierre Gasly después de mucho tiempo- y largará 18°.

El bombazo que dejó este sábado fue, sin dudas, la eliminación de Verstappen en la primera tanda clasificatoria. El hombre de Red Bull -escudería que tuvo un día fatídico porque en esa misma serie quedó afuera también el japonés Yuki Tsunoda- tuvo problemas desde que salió a la tarde al autódromo José Carlos Pace y quedó obligado a ejecutar una última vuelta perfecta e infalible para meterse en la Q2. Aunque la costumbre es verlo dar esos zarpazos aun con las presiones más extremas encima, esta vez en Brasil el rey vigente no lo logró. “No tuve nada de agarre. ¡Brillante!”, expresó furioso y con su habitual sarcasmo vía radio al advertir que se quedaba afuera, algo que no sucedía desde el Gran Premio de Rusia en 2021.

El agarre (nombrado por los pilotos “grip”, su definición en inglés) fue un dolor de cabeza para todos los pilotos en San Pablo este sábado. Dejando de lado la caótica sprint de la mañana, también sufrieron las extrañas condiciones de la pista dos grandes leyendas de la Máxima como Hamilton y Alonso, que por su parte no pasaron el corte para la tanda final, allí donde Norris fue el más veloz, con un tiempo de 1m09s511. Detrás del joven de McLaren clasificaron el italiano Kimi Antonelli -por primera vez largará un domingo de Gran Premio desde la primera fila- y el monegasco Charles Leclerc.

Para el argentino, en tanto, la sesión vespertina tuvo una buena y una mala: si bien a falta de un minuto y medio de que empiece la clasificación, Colapinto ya estaba sentado en su A525 después de un trabajo impecable y veloz de los mecánicos de Alpine tras su fuerte accidente de la mañana, una vez en la pista el pilarense también tuvo complicaciones con el difícil estado de la superficie brasileña y quedó 18° con un rendimiento bastante lejano al de su compañero francés, quien largará noveno. El piloto número 43 -que giró 775 milésimas más lento comparando las mejores vueltas de ambos- expresó haberse sentido "bastante lento" tras los múltiples cambios en su monoplaza luego del accidente y previo a la qualy, entre ellos el chasis y la caja de cambios.