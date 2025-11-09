Juventus, con Giovanni Simeone, empató sin goles con Torino por la fecha 11 de la Serie A de Italia, en una nueva edición del Derby della Mole disputado en el Allianz Stadium.

La Vecchia Signora tuvo la mejor oportunidad del primer tiempo cuando Francisco Conceição obligó al arquero Alberto Paleari a reaccionar con una gran atajada.

Torino tuvo un inicio más ambicioso en el complemento. Simeone, cedido por el Napoli, logró marcar sobre el final, pero su gol fue anulado por fuera de juego tras la revisión del VAR, con lo que el duelo terminó 0-0, al igual que Lecce-Verona y Como-Cagliari.

Milan no pudo sostener la ventaja y terminó empatando 2-2 ante Parma, que tuvo a Lautaro Valenti, Mateo Pellegrino y Mariano Troilo. El Rossonero se marchó con una sensación amarga tras dejar escapar un triunfo que parecía asegurado. El belga Alexis Saelemaekers y el portugués Rafael Leao de penal lo pusieron dos goles arriba antes del descanso, pero el español Adrián Bernabé y Enrico Del Prato sellaron la remontada de Parma.

Con este resultado, el momentáneo liderazgo del Milan se pone en riesgo, ya que suma los mismos 22 puntos que tiene Napoli, que este domingo a las 11 visitará a Bologna. Asimismo se miden Atalanta-Sassuolo (8.30); Genoa-Fiorentina (11), Roma-Udinese (14) e Inter-Lazio (16.45).

Posiciones en la Serie A de Italia



