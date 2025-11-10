Podría llamarse el síndrome de Skyler White. Tras de la antipatía generalizada que despertara la esposa del protagonista de Breaking Bad, su showrunner Vince Gilligan se propuso un axioma paradójico. Que ningún personaje femenino de sus creaciones fuese interpretado, aunque siguiera rompiendo el molde de lo esperado. Rhea Seehorn estableció el nuevo parámetro como Kim Wexler en Better Call Saul y ahora vuelve a subir el hándicap con Plurisbus. El flamante estreno de Apple TV+ de nueve episodios, que ya cuenta con confirmación asegurada, presenta a una heroína imperfecta. La persona más miserable del mundo, inmune al virus de la felicidad y bienestar que produjo un singular evento apocalíptico.

El título de la serie proviene de una frase en latín (“E pluribus unum”) inscrita en el Gran Sello estadounidense y presente en el reverso de cada billete de un dólar. Ese “de muchos, uno” vendría a ser Carol Sturka (Seehorn), la autora de novelas románticas insatisfecha con su saga bestseller. Esta mezcla de Corin Tellado con el aura de Lauren Bacall ya tenía inoculada la misantropía y por algún motivo a descular es inmune a la pandemia que siguió a la hecatombe global. La mujer abraza la desdicha en un presente donde todos y todas viven en armonía y sin preocupaciones. El mundo se ha vuelto un filtro de Instagram, una reversión cordial de los “body snatchers” donde ya no hay muerte, violencia o discriminación. “Solo queremos ayudar, Carol”, le dice la muchedumbre a la protagonista en la noche que cambia todo. Y Carol responde a cada uno de los intentos de reconversión de los invasores con un resonante insulto. “Es alguien profundamente infeliz consigo misma y que no confía en nadie”, dijo la actriz sobre el papel. Que no posea ningún control sobre sí misma, para Seehorn, contrasta con la centrada mujer de ley que le quitaba el sueño a Saul Goodman.

Un aspecto notable de Pluribus, tanto estética como argumental, es que el horror se presenta de manera bastante amable, como si fuera un episodio de Black Mirror pero sin tantos golpes de efecto. Carol es un error de esta nueva normalidad y los demás quieren convencerla de que la plenitud está a su alcance. Para ella será complicado destrabar esa utopía cuando miles de millones saben cada uno de sus movimientos. Eso la hace única: su nihilismo y aversión por la placidez, recuerda La mentira original (Ricky Gervais; 2009) con esa realidad alternativa donde todos decían la verdad. Gilligan, quien había hecho sus primeros pininos como realizador en The X-Files, le otorga a este envase ficcional una importante cuota de thriller, ciencia ficción, misterios, con el foco en una heroína imperfecta. El realizador ya lo había anticipado hace algún tiempo en estas mismas páginas. “Antes de Breaking Bad había muchísimos chicos buenos en la televisión. Ahora tal vez demasiados tipos malos. Quizá lleguemos a los buenos de nuevo”.

La puesta en escena en varias geografías es parte esencial de Pluribus. Más allá de que ofrezca un escenario global (atención a la presencia de un personaje de Paraguay), Alburquerque vuelve a estar cerca. Pensada a escala VistaVision, ya no es la ciudad de Nuevo México asolada por hacedores de metanfetamina y abogados en su propia batalla moral. La serie ofrece una imagen gigantesca, por momentos desoladora e intimista, sobre una heroína que quiere salvar al mundo de ese joie de vibre que llegó desde el espacio.