El ingreso del Presupuesto, la Ley Fiscal y la solicitud de endeudamiento a la Legislatura generó que desde la oposición, pero también de sectores internos de Fuerza Patria, se demande poner en la negociación los cargos en los organismos de control, pero también la cobertura de vacantes de la Suprema Corte de Justicia.

El gobernador Axel Kicillof canceló ese debate al expresar ante sus interlocutores que no habrá un “intercambio” de coberturas en el máximo tribunal por un par de leyes según pudo conocer Buenos Aires/12, pero más allá de sus intenciones la legislación no da margen para hacerlo ahora.

Es que en la provincia rige el Decreto 735 del año 2004, que firmó el entonces mandatario Felipe Solá como una réplica del 333 que emitió Néstor Kirchner a nivel nacional. El texto establece cuáles son los pasos a seguir para determinar quién va a ocupar una silla en la Corte, que costa de 7 miembros, pero que hoy solo está constituida por tres. Actualmente, Hilda Kogan, Daniel Soria y Sergio Torres integran el cuerpo.

La norma no solo apunta a la definición de nombramiento de los cortesanos, sino que vale también para los cargos de Procurador y Subprocurador. Este último también permanece vacante en la Provincia y es uno de los cargos deseados por todos los espacios políticos.

Como dio cuenta Buenos Aires/12, desde la Legislatura ya se desplegó un listado de demandas para darle luz verde a los tres proyectos que giró el gobernador Kicillof esta semana. Si bien quienes llevan adelante las conversaciones con los espacios se mostraron dispuestos a ceder en algunos cambios y en poner los cargos de organismos de control a discusión, no es así con las sillas de la Corte.

Desde la Legislatura plantean la idea de avanzar con la integración del tribunal antes del recambio legislativo, cuando cambie el esquema de fuerzas y los libertarios tengan un peso mayor al actual. Uno de los planteos que habían marcado desde Calle 6 era que la oposición, al estar atomizada y estallada por internas, no terminaba de definir un interlocutor ni de poner nombres sobre la mesa para discutir.

Entre los más interesados están los radicales, que llevan la voz cantante del reclamo. Desde ese campamento entienden que el PRO no es competencia para la pelea porque "ellos ya pusieron a Torres y al Procurador", Julio Conte Grand.

Qué dice el Decreto sobre la designación de jueces de la Corte

El articulado marca que, producida una vacante en esos tres niveles, se debe publicar el nombre y el CV de los aspirantes en el Boletín Oficial, en tres diarios nacionales y en tres provinciales durante tres días, como así también en la web del Ministerio de Justicia. Ya para este primer punto no hay tiempo dado que ni siquiera hay definiciones sobre posibles candidatos.

De haberlo, las personas propuestas deberán presentar una declaración jurada donde expongan sus bienes o de sus parejas, las asociaciones civiles y sociedades comerciales que integren o hayan integrado en los últimos cinco años, los estudios jurídicos a los que pertenezcan o hayan pertenecido, la nómina de clientes y cualquier información que permita evaluar si hay alguna incompatibilidad o conflicto de intereses.

A su vez, se abre una ventana de 15 días para que las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos puedan presentar al Ministerio de Justicia sus observaciones o impugnaciones sobre los aspirantes.

El Decreto también establece que, en un plazo que no deberá superar los 15 días a contar desde el vencimiento del establecido para la presentación de las observaciones el gobernador podrá disponer sobre la elevación o no de la propuesta y, de hacerlo, recién ahí pasa al Senado, donde se deberá definir por mayoría sobre el nombramiento.

En conclusión, los tiempos no dan para debatir en el marco de la negociación presupuestaria de este año, especialmente considerando que buena parte de lo que salga de allí definirá el impacto en los impuestos a cobrar desde el 1 de enero, como así también si los intendentes recibirán fondos especiales para poder afrontar las obligaciones de fin de año.

Con todo, desde el entorno del gobernador sostienen que el mandatario no va a concluir su gestión en 2027 sin haber avanzado en la integración de los cargos del máximo tribunal, algo que desde la propia fuerza política que integra le demandan, incluso recordando que hasta la gobernadora del PRO, María Eugenia Vidal, había avanzado con el nombramiento de un cortesano (Sergio Torres) y del Procurador General (Julio Conte Grand) con solo un mandato en su haber.

En una entrevista con Buenos Aires/12, el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, expresó que las vacantes en la Corte bonaerense “es un tema de consulta y de charla con el gobernador en cada una de nuestras reuniones, porque lo queremos resolver y estamos haciendo los acuerdos políticos para que eso suceda y pronto”, e insistió en que la prioridad fue resolver las vacantes de jueces que afectaban el funcionamiento del sistema. “Ahora, entonces, vamos por la Suprema Corte para terminar de normalizar el sistema judicial de la Provincia”, sostuvo.