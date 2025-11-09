“No es Chapa, pero es nuestro encuentro”, se escuchó una y otra vez durante la apertura del XXIV Encuentro de Jóvenes y Memoria. Es que, por primera vez en 23 años, el cierre del programa educativo impulsado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) no se realizó en los hoteles del histórico complejo de turismo social de Chapadmalal. La negativa del gobierno de Javier Milei, a través del secretario de Turismo, Daniel Scioli, a ceder el espacio y garantizar el financiamiento necesario, obligó a reconfigurar el mapa. Pero el programa no se detuvo. Se adaptó, resistió, y volvió a abrir su espacio de palabra, reflexión y memoria para más de 12 mil jóvenes y 3 mil educadores de todo el territorio bonaerense. Buenos Aires/12 tuvo acceso a tres de las decenas de historias que grafican la importancia de esta iniciativa con dos décadas en su haber.

Desde el 12 de octubre, y hasta el 7 de diciembre, los encuentros se desarrollan en dos sedes: Camet (Mar del Plata), en el campus recreativo Santo Tomás de Aquino, y Punta Lara (Ensenada), en el camping municipal que se puso a disposición para que el evento pudiera sostenerse. En total, serán 24 tandas con seis en Camet y dieciocho en Punta Lara. Cada una reunirá entre 30 y 35 grupos que compartirán las investigaciones que realizaron durante el año, centradas en historias invisibilizadas, procesos de organización comunitaria y luchas por derechos humanos en sus territorios.

“No es solo contar lo que pasó. Es entender cómo eso que pasó nos sigue atravesando hoy. Y cómo contarlo nos transforma”, resumió en diálogo con este medio la directora general de la CPM, Sandra Raggio. Este año, en Camet, las producciones vienen sobre todo del interior de la provincia, de municipios cercanos a Mar del Plata. Tres Arroyos y Trenque Lauquen fueron protagonistas de esta primera tanda, con proyectos que recuperan memorias dolorosas, pero también experiencias de dignidad frente a la injusticia.

El nombre que falta en la mesa

En Trenque Lauquen, el recuerdo de Héctor Manazi no se borra. No importa cuántas décadas pasen. Su hermana Cristina todavía habla entrecortado cuando lo nombra. Su prima, Susana, no puede decir que está “desaparecido”. “Porque está muy presente en mí”, asegura. Manazi fue secuestrado por la dictadura el 15 de junio de 1976. Estaba estudiando en La Plata, en una pensión, y fue llevado junto a otro estudiante en un operativo ilegal. Nunca volvió.

Este año, los estudiantes de la Escuela de Educación Artística N°1 “Bruno Martínez” decidieron contar su historia. Lo hicieron a través de entrevistas familiares, una acción callejera con pegatinas y un video que termina con una canción compuesta por el sobrino nieto de Héctor. Pintaron su rostro sobre papel y lo proyectaron en las paredes del barrio para que los vecinos lo vuelvan a ver, que su cara esté de nuevo en la calle, según argumentaron durante la presentación.

El testimonio de Cristina Manazi estremeció a todos los jóvenes. Relató el momento en que su madre se enteró del secuestro, el miedo que envolvió a la familia y el pacto de silencio impuesto por el terror: “De esto no se habla, nos dijo mi papá”. Contó también cómo una mañana, embarazada, la visitaron dos médicos para darle una noticia que no podían decir en voz alta. “Sentí un frío enorme en el cuerpo. Sabía que algo había pasado con mi hermano”, recordó.

Para los chicos y chicas del proyecto, cada palabra fue una revelación porque ellos sabían que había desaparecidos en la dictadura, pero no sabían que uno era de su barrio, que una familia tan cercana había vivido eso. Con ese descubrimiento, vino también el compromiso de contar para que no se olvide. Hacer memoria para que no se repita, según comentaron.

De fábrica vacía a cooperativa: la resistencia de Cerealcoop

“¿Qué es el trabajo?”, preguntan en el comienzo del documental que presentaron los alumnos de la Escuela Secundaria N° 2 de Tres Arroyos. A partir de esa pregunta, el grupo se adentró en la historia de la Cooperativa Cerealcoop, nacida de las cenizas de la multinacional Cereales Tres Arroyos. En 2018, en plena crisis económica bajo el gobierno de Mauricio Macri, la empresa abandonó sus plantas y dejó a decenas de trabajadores en la calle. Pero en lugar de resignarse, un grupo de empleados decidió recuperar la planta y sostener la producción bajo control obrero.

“No sabíamos mucho del tema”, dijeron las y los jóvenes en el encuentro. “Sabíamos que los papás de Sofi y Uma habían trabajado ahí, pero no más que eso. Cuando empezamos a investigar, entendimos la magnitud de lo que pasó”. A través de entrevistas, archivos periodísticos y visitas a la planta, reconstruyeron el proceso marcado por el abandono empresarial, la organización de los trabajadores, el concurso de acreedores, la pelea por los insumos y, finalmente, la autogestión.

El proyecto no solo narra una historia local, sino que ofrece una lectura profunda sobre el contexto económico, las políticas públicas que facilitaron el vaciamiento de empresas, y el impacto social de la pérdida de empleo. “Nos dimos cuenta de que detrás de cada noticia hay personas, familias, esfuerzos. Cerealcoop nos enseñó que, aun en las peores condiciones, se puede construir algo nuevo desde la solidaridad”, señalaron.

Las jóvenes que profundizaron en la historia de la Cooperativa Cerealcoop.

En su investigación, también utilizaron como fuente la cobertura de medios alternativos, como Agencia Tierra Viva, que documentó el camino de esta y otras empresas recuperadas. “Este proyecto nos deja como enseñanza que no hay que dar por hecho las cosas ni conformarnos con nuestra situación actual, sino trabajar para poder transformarla. Además, nos brinda información muy valiosa sobre nuestro futuro laboral, y por eso queríamos compartirla con ustedes”, remarcaron.

Memorias que resisten a la privatización

La tercera historia también vino desde Tres Arroyos, esta vez de la Escuela Secundaria N° 4 “René Favaloro”. Allí, el proyecto se centró en la fábrica de pastas Vizzolini, una marca histórica en la ciudad que fue absorbida por empresas multinacionales en los años 90 y cerró definitivamente en 2015. El recorrido trazado por los y las estudiantes es una radiografía del proceso de privatización, flexibilización laboral y desindustrialización que atravesó el país durante el auge del modelo neoliberal. Esta realidad no sería muy distinta a la que atraviesan actualmente las pymes y empresas bonaerenses con el modelo económico de Milei con cerca de 7.000 unidades productivas cerradas en toda la provincia.

Los chicos entrevistaron a Marina Carmona, extrabajadora y la primera mujer en ingresar al laboratorio de la planta en 1987, y a Alejo Marconi, quien pasó más de dos décadas como operario en distintas áreas. Ambos relataron con detalle la transformación de la empresa: los cambios en la producción, la llegada de nuevos dueños, las promesas incumplidas, los retiros voluntarios forzados y el cierre final.

El trabajo da cuenta del impacto personal y comunitario que implicó la pérdida de Vizzolini. “No eran solo fideos. Era una red de trabajo, de familias que vivían de eso, de un saber hacer que se perdió”, relatan en el video. En ese sentido, destacan que “cuando una fábrica cierra, no son solo cifras: son vidas”. La voz de Marina, al recordar cómo leyó cuidadosamente los papeles del traspaso para evitar que sus compañeros perdieran la antigüedad, muestra el valor de la conciencia colectiva y la importancia de estar informados.

El proyecto también reflexiona sobre los derechos laborales y cómo deben ser una garantía, no un mérito. “Nos preguntamos qué pasa cuando el mercado decide y el Estado se corre. Y qué puede hacer la comunidad frente a eso”, compartieron les jóvenes en su presentación.

Una educación que no se negocia

Los tres proyectos tienen algo en común, no solo recuperan memorias, sino que interpelan el presente. En cada una de estas historias hay una lectura crítica sobre las injusticias del pasado reciente, pero también una pregunta urgente sobre el presente y el futuro. ¿Qué derechos están en riesgo? ¿Qué historia se quiere borrar? ¿Qué voces se intentan silenciar?

El programa Jóvenes y Memoria, impulsado desde 2002 por la CPM, busca precisamente eso, formar ciudadanos y ciudadanas críticas, comprometidas con su realidad, capaces de identificar las injusticias y de organizarse para transformarlas. “Creemos que los derechos humanos son el horizonte insuperable de este tiempo”, dijo en la apertura Guillermo Torremare, vicepresidente de la APDH e integrante de la CPM.

A pesar del intento del gobierno nacional de desfinanciar y desarticular este tipo de iniciativas, el programa sigue adelante gracias al compromiso de docentes, municipios y organizaciones territoriales bonaerenses, según afirmaron. “Este espacio no sería posible sin la existencia de docentes que, desde una ética humanitaria y del amor, se comprometen con este camino”, reconoció el secretario ejecutivo de la CPM, Roberto Cipriano García.

El cierre ya no sucede en los hoteles de Chapadmalal. El lugar fue negado por un Estado nacional que, en palabras y hechos, busca desarticular las políticas públicas de memoria. Pero como recordó Sandra Raggio, “la palabra sigue circulando, cargada de historia y de futuro”.