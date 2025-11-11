La Fiscalía General de Santa Fe ordenó reabrir la investigación por abuso sexual y femicidio de María Florencia Morello, cometido el 1 de octubre de 2005. Ante ello, se fijó una recompensa de 25 millones de pesos. El caso que apunta a esclarecer el hecho que tuvo como víctima a la joven oriunda de Calchaquí que tenía 21 años cuando fue atacada en la zona de Irigoyen al 3000 de la ciudad capital, fue reasignado a la fiscal Jorgelina Moser Ferro, de la Unidad Fiscal de Violencias de Género, Familiar y Sexual (GEFAS).

Se trata de una investigación que fue reabierta a partir de la existencia del registro de un patrón genético que conserva utilidad para dar con la identidad del autor, se indicó desde el Ministerio Público de la Acusación.

En la resolución dictada por la fiscal General, María Cecilia Vranicich, se destaca que la información contenida en el perfil genético del agresor que surge del informe elaborado ocho días después del hecho, conserva utilidad para un eventual entrecruzamiento de datos que pudiera servir para dar con la identidad del autor, en caso de que se registrara su ADN en el marco de otra investigación, en esta u otra provincia que cuente con registros genéticos.

Por tal motivo, la funcionaria judicial encargó profundizar las gestiones institucionales a efectos de mantener latente la posibilidad de que se pueda hacer valer la información existente para el esclarecimiento del hecho.

“Si bien la acción penal pudo haber prescripto, no debe descartarse que el autor del hecho aún no identificado, hubiera cometido otro hecho delictivo en ese intervalo temporal, y de esta manera se haya interrumpido la prescripción”, aseveró Vranicich.

En esa línea, agregó: “No obstante, la eventual identificación del autor de un hecho de gravedad semejante, amerita procurar su esclarecimiento ante la ciudadanía y sobre todo ante las víctimas, a efectos de garantizar su derecho a saber la verdad de lo ocurrido”.

Al mismo tiempo, la Fiscalía General solicitó al Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de Santa Fe su incorporación al Programa de Recompensas, a los fines de aumentar las probabilidades de obtener información útil para el esclarecimiento. Ante ello, desde el Ministerio de Justicia y Seguridad, se fijó la recompensa de 25 millones de pesos a aquellas personas que brinden datos útiles para esclarecer o individualizar autores, cómplices, encubridores o instigadores del hecho.

En torno a la causa, la Fiscal General ordenó reasignar la investigación a la fiscal Moser Ferro, con comunicación al Fiscal Regional de Santa Fe, Jorge Nessier. También encomendó el apoyo técnico de la investigación a la jefa del Laboratorio Forense Zona Norte del Organismo de Investigaciones (OI), Consuelo Martí, ya que en la resolución se destaca que existe el registro de un patrón genético que conserva utilidad para dar con la identidad del autor.

De esta manera, se dejó sin efecto la resolución de desestimación del caso. Moser Ferro indicó esta mañana que la reapertura se busca "darle respuestas a la madre de la víctima", Blanca Cuatrin, con quien Vranicich se reunió a fines del mes pasado para manifestarte el compromiso del MPA de reactivar la causa para esclarecer las responsabilidades sobre la muerte de su hija.