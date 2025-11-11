Los taxistas solicitaron incrementar la tarifa del servicio en un 25%. Los representantes del sector remarcaron que el valor no se actualiza desde principio de año, mientras que los costos del servicio fueron creciendo. “Con esta situación económica y social es difícil hablar de aumentos, pero lamentablemente la inflación existe y la actividad tiene un costo operativo que hay que solventar”, evaluó Horacio Yanotti, secretario general del sindicato de Peones de Taxis. También solicitaron volver a la tarifa plana, sin bandas variables por oferta y demanda, y apuntaron contra las aplicaciones que funcionan de manera ilegal en la ciudad. “Mientras la gente se quede sin laburo, o no le alcance a fin de mes, lo más fácil es bajarse la aplicación y salir a hacer nuestro trabajo con su propio vehículo”, agregó.

El encuentro tuvo lugar este lunes por la mañana, en el marco de la comisión de Servicios Públicos del Concejo. Allí asistieron distintas agrupaciones de taxistas y remiseros, que solicitaron incrementar la tarifa un 25%, en función de las variaciones por inflación registradas por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) entre los meses de enero y septiembre (23.3%), más el ajuste estimado del mes de octubre (2%). De la reunión participaron la Asociación de Titulares de Taxis y Remises (ATTYR), la Cámara de Mujeres Taxistas de Rosario (CAMTAR), Sindicato de Peones de Taxis (SPT), y el grupo Paradas Libres.

“La tarifa de taxis no se mueve desde enero y prácticamente estamos finalizando el año. Con esta situación económica y social es difícil hablar de aumentos, pero lamentablemente la inflación existe y la actividad tiene un costo operativo que hay que solventar”, expresó Yanotti en diálogo con Rosario/12. “Esto lo planteamos en un contexto donde hay aplicaciones que regalan viajes con tal de ganar mercados. Pero si nosotros queremos sostener actividad tenemos que actualizar la tarifa de taxi, no nos queda otra”, agregó.

Durante la reunión también se deslizó la posibilidad de regresar a la tarifa plana, quitando el sistema de bandas variables por oferta y demanda. Para los taxistas ese modelo afecta la previsibilidad del usuario y propusieron como alternativa reducir las bandas de precios mínimos y máximos. En una misma línea, en el encuentro también se solicitó que la tarifa promocional, destinada a jubilados, estudiantes, personas con discapacidad, bomberos y miembros de las fuerzas de seguridad que tomen taxis en la calle, rija solamente en el horario de 6 a 22 horas, excluyendo los horarios de esparcimiento nocturno.

“Entendemos que hay algunas cosas para corregir. Lo de la tarifa oscilante no funciona, porque no llega a satisfacer al sector. Hay muchas diferencias de precios. Hoy el tema tarifario es un aquelarre y nosotros no les podemos seguir el tranco a las aplicaciones”, explicó Yanotti. “También creemos que la tarifa bonificada para determinados sectores hay momentos del día donde no debería existir y proponemos sacarla del horario nocturno y la madrugada”, añadió.

Por último, el referente de los peones de taxis definió como “un flagelo” lo que sucede con las aplicaciones, aunque reconoció que se hace difícil ejercer su control y frenar su crecimiento: “Mientras la gente se quede sin laburo, o no le alcance a fin de mes, lo más fácil es bajarse la aplicación y salir a hacer nuestro trabajo con su propio vehículo. Eso ningún municipio lo puede controlar. En los noventa también paso lo mismo, cuando no había laburo, a la gente la indemnizaban y se compraba un auto para hacer remisería trucha. No es nuevo lo del transporte ilegal, pero a nosotros nos perjudica”.