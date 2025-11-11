El ministro de la Corte santafesina, Daniel Erbetta, afirmó que “las reformas laborales destinadas a recortar los derechos de los trabajadores son una cuestión de la política", ya que "nunca generan empleo, mucho menos en un proceso de plena recesión”, y advirtió a RosarioPlus que las veces que se hizo en Argentina "generó todo lo contrario”. Más que de “costos laborales”, a Erbetta le interesa debatir “cómo lograr un nivel de conciliación que permita reducir la cantidad de casos judicializados, especialmente en Rosario, una ciudad industrial que duplica a Santa Fe en materia de trámites". Y aclaró: “No es culpa de los jueces que entren más juicios, pero sí es un problema de la Justicia el tipo de respuesta que allí se da, tanto en el tiempo como en la calidad de las decisiones”.
