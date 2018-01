Antonio Valentín Angelillo, ex jugador de Boca y del seleccionado argentino, falleció ayer en la ciudad de Siena, Italia, a los 80 años. La información fue suministrada por el diario digital italiano La Prima Pagina, que indicó que “la familia ha decidido mantener la máxima reserva, pero la noticia fue confirmada” en el Policlínico Le Scotte, donde murió el ex futbolista, quien había sido internado el miércoles pasado por “complicaciones respiratorias”. Angelillo nació el 5 de septiembre de 1937 en Buenos Aires. Inició su carrera en Arsenal de Llavallol, donde jugó en las categorías Tercera de Ascenso y Segunda de Ascenso (luego convertidas en Primera D y Primera C) de la AFA. En 1966 pasó a Racing y entre 1956 y 1957 jugó en Boca, donde convirtió 16 goles en 34 partidos.

Pero lo más importante de su carrera deportiva lo experimentó en Italia, país al que llegó en la segunda mitad del ‘57 para integrarse en el Inter. Allí jugó 127 partidos y marcó 77 tantos.

En el club de Milán concretó un record aún vigente, al conseguir 33 goles en un campeonato de Serie A con 18 equipos (temporada 1958-1959). Esa marca sólo es superada por los 36 tantos obtenidos por otro argentino, Gonzalo Higuaín, en 2016-17, y por el sueco Gunnar Nordahl que hizo 35 en 1949-50 y 34 al año siguiente, pero en los tres casos se trató de torneos con 20 equipos y cuatro fechas más.

Angelillo también vistió las camisetas de Roma (27 goles en 106 partidos), Milan (2 en 14), Genoa (5 en 22) y Lecce (1 en 12). Con la camiseta del seleccionado sumó 11 tantos en igual cantidad de cotejos. Lo mejor lo produjo en el Sudamericano de Lima (1957) ganado por Argentina. Allí anotó ocho goles compartiendo el ataque con Humberto Maschio y Enrique Omar Sívori, en el equipo que quedó en la historia con el mote de “Los Carasucias”, y se desarmó antes del Mundial de Suecia 1958 cuando los tres delanteros fueron vendidos al fútbol italiano. También jugó dos partidos y marcó un gol para el seleccionado “azzurro”.