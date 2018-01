La revolución es ahora: Flora Alkorta @FloraAlkorta

Qué momento del carajo para ser mujer.

Cacho Macho: Vignolo @diego_vignolo

A Cacho Castaña lo sacaron de contexto. Su contexto es el siglo XVII.

La violación legitimada se terminó: Cecilia González @ceciazul

Estoy en México, un país en el que todos los días se denuncian 35 violaciones contra mujeres. Más las que no denuncian. Y hay seis femicidios diarios.

No validemos los “relajen y gocen”.

Hagamos que el tiempo de esos animales se termine, por favor.

El derecho a decidir: Martu @MartuAmoruso

¿No querés abortar? No lo hagas, nadie te obliga

Pero no me obligues a tener un hijo que no lo puedo cuidar por distintas razones #AbortoLegalYA

El derecho a la libertad: griselda siciliani @grisici

Nunca aborté ni me encontré en situación de tener que decidir si hacerlo o no. Pero en éste y todos los temas el valor supremo, para mí, son las libertades individuales #AbortoLegalYA

Las mujeres que atacan a mujeres: charo lopez @charolopez

FORRORIDAD : Empatizar con el machirulo. Acción que utilizan los machunos para defenderse entre sí.

Las contratadas son trabajadoras: Claudia Piñeiro: @claudiapineiro

Conozco periodistas, maestros, profesores que trabajan desde hace años con contratos que les renuevan durante años. Si hago esfuerzo sigo recordando trabajadores que para tener trabajo deben aceptar el “maquillaje” que se le imponen para no entrar en “en relación de dependencia”

A pelo: Paupelos @Paupelos

Dormí en cuero por primera vez en mi vida y fue una hermosa, cómoda y fresca experiencia.

¡Abajo el patriarcado, se va a caer, se va a caer!