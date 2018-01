A pocos días de cumplirse dos meses de la desaparición del submarino ARA San Juan, un grupo de familiares volvió a manifestarse frente a la Base Naval de Mar del Plata, y los reclamos le apuntaron directamente al presidente de la Nación. “Notamos una ausencia total del presidente Mauricio Macri, y por eso queremos y necesitamos hablar con él para que no se deje de buscar” a la nave, señaló Paola Constantini, esposa del suboficial Celso Oscar Vallejos, uno de los 44 tripulantes. Los manifestantes hicieron sonar las bocinas de los automóviles y por momentos cortaron el tránsito por el boulevard marítimo Peralta Ramos. La demanda principal, dirigida también al presidente Macri, fue para que se “refuerce la búsqueda del submarino y sus tripulantes”, en referencia a que en la actualidad sólo son dos los buques que participan de la tarea.

“Estamos solos, desamparados, nadie da la cara”, comenzó a decir uno de los familiares, pero fue interrumpido porque, como es costumbre en este grupo de familiares, la concentración fue abierta con una invocación religiosa. Sin embargo, las pancartas y los cánticos hicieron recordar antiguas manifestaciones en la que se reclamaba por los desaparecidos durante la dictadura militar: “Vivos los queremos”, “ARA San Juan presente, ahora y siempre” y también hubo lugar para la esperanza: “Están vivos, queremos que los sigan buscando”. Luego, una delegación menos numerosa ingresó a la base para recibir el parte diario, para luego informar a los periodistas: “No hay novedades, todo sigue igual, sólo hay dos naves buscándolos”, en referencia al buque oceanográfico ruso Yantar y la corbeta ARA Spiro.

Paola Constantini, la esposa del suboficial Celso Vallejos, ofició de vocera del grupo y reiteró, en forma pública, el pedido de audiencia al presidente Macri, que ya fue enviada “varias veces” por vía privada, señalaron varios de los manifestantes.

Consultada por el informe difundido por fuentes de la inteligencia naval de Estados Unidos que dice que los 44 tripulantes murieron de inmediato por una implosión, Constantini solicitó a la prensa que “no se difundan informaciones que no son oficiales y que hacen mucho daño”. La mujer resaltó que los familiares están “como el primer día, en concreto no tenemos nada, no sabemos qué es lo que ocurrió. Nosotros queremos que los encuentren, queremos que el presidente la Nación nos atienda”, insistió.

Marcela Moyano, esposa de Hernán Rodríguez, maquinista del submarino, coincidió en reclamar “que sigan buscando, que se sumen más barcos, que esté la ayuda internacional”. Ratificó que sienten que están solos porque “no hay nadie que venga a dar a cara, ni hay nada nuevo. Estamos a foja cero y queremos que sigan buscando”. Al mismo tiempo, hicieron una convocatoria a la ciudadanía para que los acompañen, el lunes próximo, a partir de las 19, cuando realizarán una nueva concentración en la base, al cumplirse dos meses de la desaparición del submarino.

El mensaje final fue que siguen “con la fe de que nuestros familiares van a volver” y que por eso convocan a movilizarse “para mostrarnos fuertes, para saber lo que pasó, lo que está pasando y por qué no se puede encuentra el submarino”.