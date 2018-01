La dirigencia de Central no se decidió en invertir el dinero que Marcos Angeleri pide para jugar en Arroyito y las conversaciones quedaron interrumpidas, al menos por algunas horas. Las autoridades del club buscan alternativas más económicas pero no descartan al jugador formado en Estudiantes. "No nos vamos a pasar del presupuesto que tenemos para este año", apuntó un directivo.

Angeleri tiene un contrato millonario en dólares en San Lorenzo y es poco lo que cede para firmar con los canayas. El defensor elevó pretensiones que se alejan del dinero disponible en la tesorería de Central para el segundo refuerzo del año y por eso las conversaciones quedaron sin definición. "No hay mucho más para negociar, quedó todo muy claro. Por ahora, en estos términos no lo hacemos", apuntó un colaborador de la dirigencia canaya. Pero no está descartado. Porque la determinación de aplazar la llegada de Angeleri no es unánime en la Comisión Directiva. "Es un jugador de 34 años, lo que se invierta no hay ninguna posibilidad de recuperarlo", agregó el colaborador.

La alternativa de sumar a Marcos Senesi, el juvenil de San Lorenzo, quedó desestimada porque Central no aceptó contratarlo a préstamo sin fijar con los azulgrana una opción de compra. El entrenador Leo Fernández reiteró la necesidad de contratar un zaguero central y se reconsidera la opción de Sergio Vittor, el jugador de Racing que no es tenido en cuenta por Eduardo Coudet. Los dirigentes canayas se comprometieron con el entrenador a sumar a un defensor antes de que comience el torneo, por lo cual se definirá en los próximas días dado que Central comienza su competencia el miércoles ante Independiente.