Trabajadores de la autopartista Itec, que esta semana confirmó el cierre definitivo de su planta en Santa Lucía, San Juan, continúan con el reclamo para cobrar al menos las indemnizaciones. La compañía bajó las persianas luego de que Peugeot, su único cliente, le informara que no le comprará más su producción y la reemplazará por insumos importados. Esto dejó en la calle a 359 empleados a los cuales no se les pagó la indemnización por “falta de fondos”. Itec quedó inmersa en un proceso de convocatoria que terminará en quiebra apenas se levante la feria judicial. Los ex empleados soportaron durante más de un año suspensiones pero con el cobro de salarios. Ahora aguardan que se cumpla la promesa del gobierno provincial de realizar gestiones para reincorporar a la mayor cantidad posible en otras fábricas, mientras que Nación les paga 8860 pesos mensuales durante medio año como seguro de desempleo y 6000 por otros seis meses, según informaron desde el gremio.