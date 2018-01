La botánica está de moda y están de moda los cactus y las suculentas, y ahora hasta hay un boom de las de interior: después de años de ninguneo, los potus y los helechos vuelven a las casas. También hay formato mural, ilustración y estampa, industrial y artesanal, que se inspiran en plantas para tratar todo tipo de superficies, de manteles a almohadones, individuales y tapizados. Y ni hablar del formato digital. Dicen que después de la indumentaria y la gastronomía, la botánica, es de los temas más solicitados en los buscadores, copando todo tipo de blogs y cuentas de instagram.

Una dupla de la que ya hemos dado cuenta en estas páginas, Cecilia Bernard y Meena Ferrea, famosas justamente por su dinámica comunicación en las redes sociales, además de ambientaciones, productos y talleres que organizan desde el 2013, genera una gran empatía motivando la conexión con las plantas, acaba de lanzar su primer libro, Compañía botánica, con Editorial Grijalbo. Son más de doscientas páginas repletas de inspiradoras composiciones vegetales fotografiadas por Erika Rojas, además de consejos y secretos de jardinería urbana, que nos sirvieron de excusa para visitarlas y asesorarnos en cuestiones claves.

–¿Qué hay de la famosa mano verde? ¿Eso existe o todo es cuestión de dedicación y conocimientos?

–Tener “‘mano o dedo verde” se asocia a aquellas personas que se les da bien la jardinería, generalmente se considera innato, sin embargo creemos que por más que la jardinería sea una actividad bastante intuitiva se basa mucho en la observación. Esas personas que tienen mano verde en verdad se conectan con las plantas y con la naturaleza de una forma más consciente que el resto, observan, aprenden por prueba y error y tienen una sensibilidad especial. Estamos seguras de que si acumulamos conocimientos y los combinamos con dedicación, perseverancia y conexión con la naturaleza, todos podemos tener “mano verde”.

–¿Qué le aportan las plantas a una persona? Sobre todo porque siempre esta la cuestión del tiempo a dedicarles…

–Conectarse con la naturaleza y las plantas es conectarse más con uno mismo. Es un gran cable a tierra para muchísimas personas. Por ejemplo, cuando vienen a nuestros workshops muchos de los participantes que tienen trabajos muy intensos nos cuentan que dedicándole tiempo a sus plantas encuentran un momento de escape, de distensión. Muchos comparten esta actividad con sus hijos o los niños más cercanos y ese intercambio genera un aprendizaje grupal y conexión con el mundo botánico. El tiempo de cuidado depende mucho del tipo y de la cantidad de plantas que cada uno tenga , si se tienen plantas como cactus y suculentas que son de bajo mantenimiento, y requieren poco riego, no hace falta invertir mucho tiempo en ellas.

–¿Es una tarea costosa cuidar de las plantas?

–Muchos de nosotros arrancamos nuestras colecciones porque nos regalaron ‘un gajito’. Eso es lo lindo de la jardinería, que de un pedacito de planta que nos da un amigo o un vecino o de una semilla podemos generar nuevas plantas. No hace falta invertir mucha plata en el vivero si uno no quiere o no puede. De a poco se puede ir armando su kit de jardinería básica con elementos que tengan. Reciclar y reutilizar son claves en jardinería, sobre todo a nivel urbano, de esa forma practicamos un estilo de vida más sustentable y beneficioso para el planeta.

–En el libro explican que las plantas no viven sólo de agua… ¿Qué otras cosas son importantes?

–Se suele creer que la vida de una planta depende solamente de si se riega o no, sin embargo que tengan el sustrato correcto y estén ubicadas donde reciban la cantidad de luz adecuada según su especie es igual de importante. Estas tres cosas alineadas son el ABC de un jardín urbano sano.

–Y si hablamos de invertir, qué es lo principal: buena tierra, sustratos…

–Mas allá de las plantas, que se pueden conseguir a través de gajos, la principal inversión es en los componentes del sustrato, que no es sólo tierra de calidad, sino que cada familia de plantas lleva sus aditivos para vivir mejor. Por ejemplo, una buena mezcla para cactus y suculentas consta de dos partes de tierra negra, una de compost, media de perlita, media de vermiculita, un cuarto de arena gruesa o grava y un puñado de carbón vegetal picado. Otra inversión inicial deberían ser macetas, para reemplazar las típicas plásticas en las que vienen las plantas. Recomendamos macetas de terracota que son porosas y tienen una buena permeabilidad. Armarse un rincón de jardinería es una gran idea, así como nos gusta tener una buena biblioteca o un escritorio, por que no pensar en armar en nuestras casas un espacio pequeño que sea que nos permita trabajar con nuestras plantas en cualquier momento. Hasta puede ser un lugar interior como es común en los países escandinavos, eso nos asegura poder usarlo hasta cuando llueve o hace frío o demasiado calor.

–¿Cuáles son las herramientas básicas?

–Las herramientas básicas serían guantes, tijera y regadera. Son las que sirven para el cuidado diario. No necesariamente tienen que ser de jardinería y obvio pueden usarse elementos de uso cotidiano, así, una botella de plástico, un jarrito o hasta una pava pueden reemplazar a la regadera. Aunque a medida que nos dedicamos más y más lo ideal es armarse de un equipo más completo para trabajar con comodidad, Palas de diverso tipo y tamaño, saca yuyos, rastrillos y rociadores para fertilizar o fumigar completan los básicos que no pueden faltar.

–Ahora bien, pueden recomendar especies fáciles de interior y exterior para iniciados…

–Nuestras preferidas entre las especies de exterior son las suculentas, porque son de fácil mantenimiento y necesitan poca agua. En general necesitan mucha luz, riego moderado y un sustrato suelto y bien drenado. Cuidándolas del exceso de agua tanto de lluvia como de riego y con buena iluminación y un sustrato poroso crecerán y florecerán, multiplicandos y haciendo de nuestro patio o balcón un espacio lleno de formas y colores increíbles. Lo bueno es que las suculentas e incluso los cactus pueden vivir muy bien en interior a condición que sean ambientes luminosos y que las especies elegidas sean de color verde intenso.

–¿Cómo orientarse con el riego?

–El riego es un tema súper importante y en el que la mayor parte de las veces fallan los jardineros inexpertos. Cada especie tiene sus requerimientos de riego específicos, hay plantas como las de huerta o las tropicales que necesitan riego diario. Otras como cactus y suculentas disfrutan de un riego espaciado. La clave es siempre conocer el nombre de las plantas que tenemos en casa, o por lo menos a qué familia o especie pertenece para poder darle no sólo el riego correcto sino el sustrato y la iluminación o asoleamiento adecuados. Algo muy importante a tener en cuenta es que el agua de riego es un vehículo, al humedecer el sustrato las raíces toman los nutrientes que hay en la tierra. Por eso es tan importante que el sustrato sea el correcto para el tipo de plantas que cultivamos y que lo renovemos periódicamente a medida que se agotan los nutrientes. Una vez por año o cada dos años como mucho.

–¿Tips básicos para la huerta en macetas?

–Para armar una huerta urbana, es muy importante contar con un lugar que reciba un mínimo de 6 horas de sol por día, preferentemente de mañana. Las ventanas, balcones y patios orientados al este son ideales para desarrollar una huerta. Para empezar nosotras recomendamos armar una huerta de aromáticas. Es fácil de cuidar, funciona en cualquier época del año, y sus usos son múltiples, no sólo vas a usarla para cocinar, sino para tragos, postres y hasta aromaterapia. La clave es pensar que te gusta comer, que sabores y aromas te seducen y hasta rememorar comidas que tengan que ver con la historia de tu familia por tradición o costumbres puede ser un puntapié para elegir las hierbas con las que iniciar tu huerta. Así sí sos descendiente de italianos seguramente no vas a querer que falten la albahaca, el orégano, el tomillo, el romero, el ciboullette cebollino y el hinojo, entre otros. Otra forma de pensar las especies es en función de algún tipo de comida que disfrutes de comer o cocinar, puede ser asiática, o mexicana, o hindú, investiga y busca cuales son las hierbas distintivas de esas comidas y vas a disfrutar de cocinar con la producción de tu huerta, con el valor agregado de que esas hierbas serán orgánicas y libres de pesticidas, y tendrán muchísimo más sabor y aroma que las compradas.