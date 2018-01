El regreso de Novak Djokovic al circuito no contará con la épica que tuvieron en su momento Roger Federer y Rafael Nadal. El serbio quedó eliminado ayer en los octavos de final del Abierto de tenis de Australia vencido por el surcoreano Hyeon Chung y el dolor que persiste en su codo.

El ex número uno volvía en Melbourne tras seis meses de ausencia y no pocos en el mundo del tenis aguardaban un retorno como el de Federer y Nadal el año pasado en el mismo escenario, cuando el suizo y el español llegaron a la final después de una extensa inactividad. Sin embargo, el camino del seis veces campeón de Australia chocó ante el joven Chung.

Fue victoria por 7-6 (4), 7-5 y 7-6 (3) para el surcoreano de 21 años, que accedió por primera vez a cuartos de final de un Grand Slam. Chung, 58 del ranking, jugará ,mañana un duelo que no estaba en los planes de nadie ante el estadounidense Tennys Sandgren, que venció al austríaco Dominic Thiem por 6-2, 4-6, 7-6 (4), 6-7 (7) y 6-3.

Por ese mismo sector del cuadro, Federer y el checo Tomas Berdych definirán al otro semifinalista. El defensor del título se impuso al húngaro Marton Fucsovics por 6-4, 7-6 (3) y 6-2 y Berdych al italiano Fabio Fognini por 6-1, 6-4 y 6-4.

Los otros duelos de cuartos de final se jugaban anoche y en la madrugada de hoy: Nadal se medía al croata Marin Cilic y el búlgaro Grigor Dimitrov al británico Kyle Edmund.

Chung dio el golpe de su carrera al vencer a Djokovic, su ídolo de la infancia, en la pista Rod Laver. “No sé como lo hice, solo estoy feliz. Es un honor jugar contra Novak”, dijo con timidez el surcoreano. “Cuando era pequeño intentaba copiar a Novak. No puedo creerlo, esta noche se hizo realidad un sueño”.

Djokovic lució disminuido físicamente, aunque no quiso profundizar en sus problemas en el codo para no quitar crédito a la gran actuación del surcoreano. “Es frustrante cuando después de tanto tiempo no te has curado del todo”, dijo el ex número uno del mundo, que no quiso aventurar el alcance del problema. “No lo sé, no lo sé. Tengo que ver qué esta pasando”, añadió. “El nivel de dolor no era para dejar el partido, pero comprometía mi servicio, que es un golpe importante, sobre todo ante Chung”, señaló Djokovic tras un encuentro en el que cometió nueve dobles faltas. “Pero no quiero hablar de mi lesión hoy porque estoy quitando el crédito que merece Chung”, afirmó. “Tuvo una increíble actuación. Fue mejor que yo en la cancha y mereció ganar, sin dudas. Cada vez que yo conseguía buenos tiros respondía con tiros fantásticos. Era como un muro por momentos”, agregó.

Chung protagonizará ante Sandgren un duelo de cuartos de final que no entraba en los pronósticos de nadie. “Estoy empezando a descreer de esto. No sé si es un sueño o no”, dijo el estadounidense después de su victoria ante Thiem. Sandgren, de 26 años y número 97 del ranking mundial, está disputando por primera vez el cuadro principal del Abierto de Australia y apenas su tercer Grand Slam. Hasta este torneo, nunca había ganado un partido en el cuadro principal de uno de los cuatro grandes del circuito.

El otro duelo de cuartos definido responde a la lógica. Federer y Berdych son dos viejos conocidos: jugaron 25 encuentros, con 19 triunfos para el suizo y seis para el checo. En Australia se enfrentaron en cuatro ocasiones y siempre ganó Federer. “Vi sus partidos y cómo está jugando. Estoy feliz por él, es bonito verlo de vuelta”, señaló el suizo sobre Berdych, que sigue exhibiendo gran nivel después de haber eliminado a Juan Martín del Potro. Federer encontró ayer a un duro rival en Fucsovics, que por primera vez jugaba los octavos de final de un Grand Slam. El húngaro, con su potente servicio, consiguió mantener un partido parejo en los dos primeros sets. “Jugó muy bien, sólido. Fue duro quebrarle”, comentó el suizo sobre el número 80 del ranking.