Todos los veranos Loha venía a casa de Leyla, su amiga de Salta. A mí me conocía desde que yo tenía 15 años y siempre que alguien le preguntaba decía “la conozco desde así de chiquitita”. Una tarde sentadas en el patio de Leyla me dice: ¿no te gustaría aprender a coser ropa? Estamos viendo de conseguir unas máquinas de coser entre todas. Me hablaba de cooperativismo. Yo en lo único que pensaba era en ir a pararme a una esquina. Ella sabía en carne propia lo que era eso. Lohana, se te necesita tanto. Extraño tus llamadas diciéndome después de 20 años de conocerme “¿Cómo estás Florencia ‘Gimarei’?” Nuestras charlas de amoríos fantasiosos, los relatos de tu juventud en las bailantas de Salta, meternos a hacer tiempo en el cine Gaumont por las tardes después de haber ido a hacer algún teje, esas cenas en bodegones. Siempre me decías que lo que más disfrutabas en la vida era poder sentarte a comer en algún restorán con tus amigxs, extraño tu sonrisa, tus llamadas cagándome a pedos y diciendo “Florencia dejá de pelear”. Si vieras que terminé el secundario después de que insistieras y con la cartuchera que me regalaste, si vieras que milito en el partido al que vos me llevaste. Hoy a dos años de tu vuelo estamos por atravesar el doloroso juicio de tu amiga Diana Sacayán y como te prometimos muchas travas ,seguiremos luchando por Diana y todas nuestras compañeras muertas en cada lugar que habitemos.

Florencia Guimaraes García: Integrante de Furia trava noticias y de la Corriente Lohana Berkins y amiga de Lohana