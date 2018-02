Néstor S. fue detenido ayer por el homicidio de María del Rosario, la joven que tenía 23 años y cuatro hijos, cuando fue encontrada sin vida y calcinada dentro de un contenedor de Felipe Moré y Gaboto, el 4 de enero pasado. Hoy, el hombre de 46 años será imputado como autor, por el fiscal Florentino Malaponte, tras haber sido detenido ayer por la mañana, en Luzuriaga al 3900, en un allanamiento realizado por la TOE.

La víctima, que colaboraba en un merendero del Movimiento Evita, había vivido una situación de violencia machista, por lo que estuvo durante un tiempo en un refugio municipal. En la causa ya está imputado un policía del Comando Radioeléctrico, sindicado como autor intelectual del crimen.

Atemorizada. Así pasó la mujer sus últimos días de vida. De esa manera quedó plasmado en mensajes que envió a allegados; y hasta había llevado a sus cuatro hijos a la casa del padre, con los documentos, los certificados de Ansés y una mochila con ropa. Le pidió que si a ella le pasaba algo, los "cuide mucho".

Esos datos salieron a la luz durante la audiencia de enero pasado a Andrés Nicolás M., de 30 años, policía del Comando Radioeléctrico, que quedó imputado como instigador del homicidio calificado por el vínculo. El móvil del hecho estaría vinculado a la venta de estupefacientes.

Si bien el imputado negó tener una relación con la joven, su familia sostuvo que ella estaba en pareja con el policía, de quien no sabía el verdadero nombre. En su momento, se indicó que la teoría de al Fiscalía es que el policía utilizaba a la joven para sus maniobras ilegales en la venta de estupefacientes, y por eso no le había revelado su nombre real. El acusado dijo que conocía a la víctima porque él, como miembro del Comando, patrullaba la zona donde ella vivía, y una vez ella le había pedido que la ayude ante la violación de la restricción de acercamiento de la ex pareja. Negó que lo conociera por un nombre falso al decir que en el acta de procedimiento figuraba su identidad, y aseguró que le había dado su número de teléfono a la chica para que lo contactara si tenía algún problema y que ella le había pedido fotos diciéndole que era "muy lindo". Las hermanas de la víctima lo calificaron de "mentiroso", por aquellos días. El policía también negó cualquier relación con el tráfico de estupefacientes y repitió que no realiza operativos por drogas.

En aquella audiencia, Malaponte indicó que prefería "reservar datos" sobre una segunda persona a la que se estaba buscando y que finalmente fue arrestado ayer, luego de que se dictara captura nacional e internacional. Hoy, el fiscal le achacará el delito de la autoría material y dará detalles de la acusación por la que fue detenido Néstor S., y qué relación tenía con el policía y con la víctima.