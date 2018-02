La concentración, el saque, la derecha, el público, la noche, todo confluyó en el Court Central del Buenos Aires Lawn Tennis para que el correntino Leonardo Mayer (50 del ranking, foto) pudiera sacarse la espina de tres derrotas en fila (Stuttgart 2013, Viña del Mar y Buenos Aires 2014) frente al italiano Fabio Fognini (22), al que derrotó por 6-3 y 6-3. "Es difícil jugar en esta cancha, pero pude jugar bien y ganar cómodo", comentó el Yacaré, que hoy se medirá (no antes de las 18.45) con el ex top ten y "showman" francés Gael Monfils (43), que viene de ganar un título este año en Doha y que ya consiguió la aprobación del público argentino en su presentación en el ATP Porteño. El ex número 6 del mundo se impuso anoche a cancha llena por 6-4 y 6-3 frente al serbio Dusan Lajovic (88). Este encuentro calentará el court para elque será el plato fuerte del día y cerrará la jornada, el duelo que sostendrá el primer favorito y campeón en 2016, el austríaco Dominic Thiem y el zurdo bahiense Guido Pella (59), quien más allá de la obvia distancia cuenta con un historial 2-1 a su favor.

La jornada de ayer arrancó con la sorpresiva eliminación del top ten español Pablo Carreño Busta, segundo favorito del torneo, quien cayó frente a su compatriota Guillermo García López (69) por 7-6 (5), 1-6 y 7-6 (6). Pero más sorprendente aún fue la reacción del número 10 del mundo cuando en la última pelota del partido se quedó en la red y revoleó su raqueta por el aire hacia la zona de los espectadores, lo que le valió un llamado de atención de los organizadores del torneo, que consideraron su reacción como una "falta grave" debido a que con su reacción puso en riesgo la seguridad de los espectadores. En cuartos de final, García López se medirá por un lugar en semifinales (hoy a las 14) con el azuleño Federico Delbonis (70), quien ayer se quedó con un ajustado triunfo sobre el portugués Gastao Elías (114) por 7-6 (5) y 7-6 (6). En el segundo encuentro de la jornada diurna (cerca de las 15.30), Peque Schwartzman (24) se medirá con el esloveno Aljaz Bedene (51).