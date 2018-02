La presidenta de la comisión de Legislación Penal en Diputados, Gabriela Burgos, manifestó su rechazo a la despenalización del aborto al señalar que su posición es "provida", mientras que el diputado radical José Cano también adelantó su oposición: "No estoy a favor del aborto". Ambos legisladores de la UCR e integrantes de la alianza gobernante se sumaron así a la posición expresada durante el fin de semana por el presidente del Senado, Federico Pinedo, y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y ratificaron la apertura de la discusión parlamentaria, pero con un debate extenso e integral. "De ninguna manera se debería llamar a una sesión extraordinaria, me parece que hay mucho camino por desandar", advirtió Cano respecto de la intención de un grupo de legisladoras para convocar a una sesión especial el próximo 8 de marzo, para la que se debería reunir el quórum de 129 diputados.

La titular de la comisión de Legislación Penal —una de las cuatro o cinco comisiones por las que podría pasar el proyecto de despenalización— reconoció la necesidad de avanzar en un debate que "durante mucho tiempo fue postergado", pero adelantó su posición "provida". "Más allá de las cuestiones que tienen que ver con la salud no podemos desconocer que hay otros factores que influyen. Me refiero a la religión y los posiciones morales", indicó la legisladora, que pidió un debate "serio, donde todos los actores que estamos involucrados podamos encontrarnos".

Burgos, en diálogo con Radio Con Vos, recordó el fallo de la Corte Suprema, que en 2012 sentó posición sobre los casos no punibles, y reconoció que el Código vigente es "anacrónico". De todas maneras, la diputada radical pidió revisar las políticas públicas de salud antes de avanzar en la despenalización. Respecto del tratamiento del proyecto, la titular de Legislación Penal consideró que deberá realizarse en comisiones plenarias y no de forma individual en cada comisión.

Por su parte, Cano también se manifestó a favor de un debate extenso y rechazó la intención de tratar el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en una sesión especial el próxima 8 de marzo. "No existe ninguna posibilidad de que eso ocurra, sería una irresponsabilidad", aseguró el diputado por Tucumán, restando posibilidad de que se alcance el quórum necesario para esa sesión.

El legislador y extitular de la Comisión de Salud en el Senado, en diálogo con FM La Patriada, adelantó que el miércoles se realizará la primera reunión del interbloque Cambiemos para debatir las posiciones respecto de la despenalización del aborto y adelantó la propia: "No estoy a favor del aborto, hay muchas cosas por hacer en materia de salud pública". Cano reconoció que "el aborto es un tema instalado en la sociedad" y que "más allá de nuestra posiciones personales, no hay margen para que eso no se discuta".

Cano insistió en pedir un análisis sobre "la realidad de todo el país" y trabajar en otras políticas públicas, entre las que señaló la ley de educación sexual y salud reproductiva, votada en 2006 y aún pendiente de adhesión en Tucumán, o el protocolo de aborto no punible, que surgió a partir del fallo de la Corte de 2012, tampoco aplicado en la provincia del ex titular de la Comisión de Salud en la Cámara Alta.