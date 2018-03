"Hoy necesitamos empezar el programa de una manera diferente. A lo largo de los diez años empezamos bien arriba. Ha sucedido algo el domingo de público conocimiento, y nosotros que siempre hacemos el programa recorriendo el país, mostrando su gastronomía, metiéndonos en las recetas y en las idiosincracias, el domingo cometimos un error. Tuvimos un momento muy desafortunado, sin intención por supuesto, y después se generó algo muy grande en las redes y necesitamos pedir disculpas por eso. Es lo que corresponde". Con esas palabras abrió hoy el chef Juan Braceli la edición de Cocineros argentinos, el programa de la TV Pública que en los últimos días se vio envuelto en un extraña polémica. Las disculpas del caso tuvieron que ver con que el domingo pasado la banda sonora del ciclo tocó la melodía del tema contra el Presidente que se propaga en estadios y teatros, a la vez que el conductor del programa, Guillermo Calabrese, hizo alusión a que se trataba del "hit del verano". Un hecho menor, risueño si se quiere, pero que escaló al ritmo de las redes sociales y llevó a que el mismo Hernán Lombardi, titular del Sistema de Medios y Contenidos Públicos, le exigiera públicamente a los responsables del programa un "pedido de disculpas", que finalmente se materializó hoy en pantalla.

Si bien no se cantó la letra ni hubo una referencia directa hacia Mauricio Macri, el hecho de que la melodía sonara en la pantalla de la TV Pública generó un aluvión de mensajes -celebratorios y críticos- en las redes sociales. El usuario @santosjorgeh, por ejemplo, escribió en Twitter: "En la TV pública que pagamos TODOS el pasado domingo, ayer, se tocó al canción contra MM en COCINEROS ARGENTINOS, uno de los ciclos más vistos del canal. Guillermo Calabrese, quien es el conductor del ciclo, la definió como "el hit del verano". Así, el video se terminó viralizando, al punto tal que las autoridades del canal se reunieron con los productores el ciclo (a cargo de Kapow) para hacerles saber su "desagrado" ante lo que había ocurrido el domingo. Al parecer, el hecho había "molestado mucho" a las autoridades. Los productores argumentaron que no había sido planificado y pidieron disculpas en la reunión. No fueron suficientes.

El conflicto generó aún más suspicacias cuando ni el lunes ni hoy Calabrese formó parte de Cocineros argentinos, como es habitual. Las versiones sobre una reprimenda al conductor empezaron a correr. Muchos asociaron su ausencia con lo ocurrido el domingo. Incluso, alguien "filtró" en las redes un supuesto contrato del conductor, como una manera de desacreditarlo. Consultado por Página/12, desde el canal desmintieron que hubiera habido algún "castigo" hacia Calabrese. Incluso, en el descargo Braceli explicó que la ausencia se debía a un problema de salud. "Cala (por Calabrese) debería estar acá, se está recuperando de dos hernias de disco muy importantes. Le deseamos lo mejor y ya vendrá. Está internado", afirmó el chef en la apertura de hoy del programa que se emite de lunes a viernes a las 14 y los domingos a las 14.30 por el canal estatal.

Las disculpas del caso, de cualquier manera, llegaron horas después que Lombardi saliera públicamente a criticar lo ocurrido y a reclamar unas disculpas "voluntarias". "Lo de Cocineros Argentinos es una desubicación. Hay un choque de valores entre esa desubicación y la libertad. Lo que prevalece es la libertad. Ojalá que por su cuenta pidan disculpas al público", dijo esta mañana el titular del Sistema de Medios y Contenidos Públicos, del que depende RTA, en declaraciones radiales. Casualmente, el pedido de perdón público y "por su cuenta" de los conductores llegó horas más tarde.

"Hace 10 años que recorremos el país y siempre nos dedicamos a cocinar. Voy que estás del otro lado nos seguís y nos acompañás por eso. Porque cocinamos y hacemos recetas y el otro día pasó algo diferente, se generó una bola muy grande y tenemos que hacernos cargo. Les pedimos disculpas en nombre de todo Cocineros Argentinos a quienes no siguen y quienes se hayan sentido ofendidos por lo que pasó. Seguiremos haciendo el programa como siempre, mostrando recetas y divirtiéndonos entre todos. Mil disculpas", subrayó Braceli, acompañado por Juan Ferrara, antes de pedir un corte comercial.

Las disculpas no sólo fueron televisivas y televisadas. También la productora lo expresó hoy por la tarde a través de la cuenta de Twitter del programa. "Todos los que hacemos Cocineros argentinos queremos pedir disculpas a quienes hayamos molestado o faltado el respeto, y a quienes eligen el programa para ver recetas de todo el país y se encontraron el domingo último con otros ingredientes ajenos a la cocina", tuitearon desde @cocinerosarg a las 14.52.