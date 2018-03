Hugo Yasky se mostró optimista de cara al futuro en cuanto a la reorganización del sindicalismo tras la marcha multitudinaria del mes pasado en la 9 de Julio, y aseguró que “vamos a tener más poder de convocatoria que el MTA en los 90 y ya lo demostramos el 21 de febrero”. Así, opinó que se puede vertebrar algo más que lo que fue el Movimiento de Trabajadores Argentinos que se opuso a las políticas del menemismo.

En ese sentido, el diputado nacional contó que “la semana pasada hicimos la primera reunión para trabajar en la unidad de acción, el miércoles que viene nos juntaremos en la CTA” para continuar con el armado en el que participan las vertientes de la CTA, el sindicato de Camioneros, la CTEP y la Corriente Federal.

“Tenemos pensado definir una fecha en abril para un nuevo gran acto similar” al realizado, adelantó de cara al futuro. "Es necesario reagrupar al sindicalismo que está dispuesto a confrontar con el gobierno”, destacó, al tiempo que consideró que “el sindicalismo va a tener un rol fundamental en la resistencia”.

A su vez, se mostró proclive a la incorporación de nuevos actores, como Juan Carlos Schmidt, uno de los triunviros de la CGT, que “no participó de las reuniones, pero ojalá participe”. Y anticipó que “vamos a expandir nuestro espacio con más organizaciones sindicales, con empresarios del sector productivo, de las pymes y de las economías regionales” con plenarios en todo el país.

Así como ponderó la nueva organización, criticó al sindicalismo más cercano a la Rosada, al decir que "hay dirigentes sindicales que han decidido hacer la plancha, tener un perfil bajo y soltarle la mano a los trabajadores", y que “son dóciles con el Gobierno y ayudan en la reducción del costo laboral”. Anticipó que “no hay que darle la posibilidad al gobierno de que pueda jugar con esa división que ellos mismos generaron”. Y llamó a “reagrupar al sindicalismo que quiere confrontar”.

Ante este panorama, consideró que “si hoy pudiéramos garantizar un paro activo con los trabajadores estaríamos en una situación distinta”. Y añadió que desde el Gobierno “sacan partido del trabajo de pinzas de las patronales, porque mucha gente tiene miedo de perder el trabajo”. Estimó que "los paros son clave", pero que primero "hay que construir fuerza para que no se agote en la convocatoria del paro".

En su diálogo con FM La Patriada, afirmó que “hay un intento de mostrar un país que no existe, donde no hay conflictos” desde el Gobierno nacional; y que “el verdadero país está sufriendo las medidas económicas, la pérdida de puestos de trabajo y la inflación”. No dudó en decir que el “crecimiento invisible” al que se refirió Macri en su discurso ante el Congreso “es de la renta y de las ganancias extraordinarias de un puñado de sectores muy poderosos que hace que el resto tengan que pagar con esta recesión que estamos viviendo".

Finalmente, definió como “oxígeno puro” la movilización de mujeres del jueves pasado. Dijo que “por más representaciones escénicas que quieran hacer con el debate del aborto, es algo que la clase dominante que gobierna quiere sostener como uno de los elementos de dominación” y que lo vivido en las calles “abre una nueva perspectiva de lucha”.