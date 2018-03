PáginaI12 En Colombia

Desde Medellín

Aunque el nuevo Congreso de Colombia mantiene las mayorías de derecha como ocurre con el actual, son varias las sorpresas para un nuevo parlamento que tendrá el deber histórico de implementar o torpedear el Acuerdo de Paz entre gobierno y FARC, y sacar al país de la polarización profunda que viva no solo por cuenta del giro histórico que están tomando las guerrillas y la dinámica de los cultivos y el tráfico de cocaína, sino por la crisis en el vecino país de Venezuela. El Centro Democrático Uribe) se mantuvo con la mayoría de curules, seguido por Cambio Radical, (Santos) para algunos el gran ganador de la jornada pues aumentó en siete sus lugares en el Senado.

Sin embargo, la votación por Alvaro Uribe disminuyó ostensiblemente pasando de más de dos millones a 800 mil votos aproximadamente. De los 102 senadores actuales, 27 perdieron su puesto, entre ellos importantes alfiles de la ultraderecha de Uribe como José Obdulio Gaviria, primo de Pablo Escobar Gaviria. Las históricas relaciones entre el uribismo tiene en jaque hoy la honra y el futuro inmediato del ex presidente, en particular las ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” y otras múltiples violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante sus mandatos de presidente, gobernador de Antioquia y alcalde de Medellín. Las bajas del uribismo podrían tener que ver con procesos que enfrenta hoy en estrados judiciales y señalamientos en su contra por sus presuntos vínculos –y de su familia– con clanes mafiosos y grupos paramilitares.

Pero mientras unos salen, como ocurrió también con la liberal Sofía Gaviria, cuya familia es cuestionada por comprar tierras en la costa de Urabá tras la incursión paramilitar, otros llegan para renovar esta corporación bastante deslegitimada tras los múltiples escándalos de corrupción recientes. Son 65 los nuevos senadores y senadoras que se estrenarán en el Congreso 2018- 2022, sobre un total de 102.

Entre ellos, varios nombres de izquierda sorprenden porque se esperaba que su caudal electoral no lograría rebasar el umbral necesario para obtener el puesto. Es el caso de la recién creada lista de la Decencia que logró conseguir cuatro curules, entre ellas una para el actor Gustavo Bolívar Moreno, con 116.505 votos, y al tiempo asegurar lugar para las voces de la Unión Patriótica (partido víctima de genocio que renació hace un año) con la candidata Aida Avella. Mientras tanto el Partido Verde pasó de 5 a 10 curules en esta corporación, y el opositor Polo Democrático logró mantener sus cinco puestos en el Senado. Por eso se dan por ganadores también a los candidatos Gustavo Petro, quien impulsó la lista de la decencia, y también a Sergio Fajardo de la Coalición Colombia respaldada por los Verdes y el Polo. De manera especial, los alternativos celebraron la llegada también a la Cámara de Representantes, pese a que en este organismo se vio un alto incremento de la bancada de derecha. De 166 curules para los representantes por regiones y por grupos étnicos 35 fueron para el partido Liberal, que en cambio en Senado perdió varios puestos. Le siguen el Centro Democrático con 32 y Cambio Radical, también de derecha, con 30. El Partido de la U -fundado por Santos- logró 25 y el Conservador, 21; la Alianza Verde, 9; mientras el partido MIRA, el Polo Democrático, Opción Ciudadana y la Lista de la Decencia lograron 2 curules cada uno.

Los Verdes, a quienes Petro inició la semana coquetando para una alianza de cara a las presidenciales, festejaron que en caso como el de Antioquia algunos representantes lograron desplazar la clase política tradicional señalada de estar aliada con mafiosos y paramilitares. Es el caso de León Fredy Muñoz que logró instalarse en Cámara, mientras Olga Súarez Mira no logró los votos suficientes para el Senado, en tiempos en que su hermano está prófugo y todo su clan Suárez Mira está en el ojo de la justicia y los medios de comunicación por posibles alianzas históricas con ilegales.

Mantener los logros del Acuerdo como el de ayer, cuando según la Misión de Observación de la OEA se desarrollaron las elecciones más tranquilas en la historia de Colombia ya sin Farc en armas y con los fusiles de los elenos en tregua, es uno de los grandes de este nuevo Congreso. Claro, además de tener por primera vez a las Farc en sus curules. Serán 10 los integrantes del ahora partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común que llegarán al Capitolio: cinco en Cámara y cinco en senado. Para esta naciente organización, los resultados de ayer no fueron los más alentadores pues no lograron ni 100 mil votos en todo el país. Israel Zuñiga “Benkos”, quien tiene una curul de Senado, le dijo a PáginaI12 que ayer, cuando por primera vez vivió una jornada democrática sin armas y como ciudadano, tuvo la misma expectativa que todos los colombianos que desean una Colombia justa, soberana y en paz. En relación a los pobres resultados para Farc en las urnas, dijo que “esa votación corresponde a las condiciones adversas en que fuimos a la campaña en claras desventajas y rodeados de un ambiente hostil de parte del establecimiento al punto que tenemos noticias de más de 400.000 votos nulos en todo el país a nuestro partido sin la posibilidad de una revisión, ya que no se nos permitió hacerla. A partir de estos resultados nuestro partido centrará su actuar en afianzar la implementación del Acuerdo de Paz y buscar el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo colombiano”.