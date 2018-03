"No me gustó el equipo, es indudable que hay que seguir trabajando para buscar variantes. Argentinos nos sacó la pelota en el primer tiempo y nosotros la dividimos mucho. Se perdió de visitante, como tantas otras veces en el torneo", analizó Omar De Felippe ( foto ) tras la derrota ante Argentinos. "En el segundo tiempo -agregó el entrenador de Newell's‑‑ empezamos de otra manera pero no nos alcanzó. Intentamos cambiar el sistema de juego y no se pudo. El problema estuvo en mitad de cancha, tuvimos un juego muy obvio, perdimos la pelota siempre en el primer pase. Perdimos porque no se jugó bien".