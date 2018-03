El titular del bloque de diputados del Frente para la Victoria (FpV-PJ), Agustín Rossi, sostuvo que el encuentro de la Militancia Nacional que ayer reunió en San Luis a las vertientes del peronismo crítico al gobierno nacional “fue un paso más” en la construcción de un espacio electoral con aspiraciones a la presidenciales de 2019, y rechazó la posibilidad de que en lo inmediato se hable de posicionamientos y candidaturas. “Los líderes no se deciden en una habitación de 2x2”, definió el dirigente santafesino al tiempo que ratificó a las PASO como “la herramienta para dirimir las diferencias”.

Rossi negó que la asistencia mayoritaria de dirigentes kirchnerista en San Luis signifique el posicionamiento particular de ese espacio por sobre los otros, y afirmó que en este momento “no hay liderazgos predeterminados ni claros”. Además, apuntó: “Los líderes no se deciden en una habitación de 2x2, se construyen. En general, los procesos de liderazgos necesitan de apoyos y legitimaciones populares”.

Según el diputado por Santa Fe, el debate sobre candidaturas “es posterior”. Por ahora, añadió, “tenemos que despersonalizar la política” porque, agregó, “quizás la personalización complique en vez de ayudar”.

Para solucionar esta cuestión, agregó, “tenemos una herramienta que son las PASO”. Quizás sea esa la herramienta que permita que las diferentes corrientes puedan dirimir en una elección sus diferencias, para después concurrir de manera conjunta” frente a un comicio.

Rossi relativizó, además, decisión de algunos de los dirigentes más reconocidos de no participar de la convocatoria que tuvo lugar en el complejo puntano La Pedrera, y que fue la continuación de la reunión que a principios del mes pasado tuvo en la UMET.

“Quizás algunos hayan tenido un nivel de expectativas superior, pero me parece que la convocatoria fue la que se esperaba”, evaluó el diputado durante una entrevista por Radio Nacional en la que, no obstante, concedió que “la dispersión opositora está claro que beneficia al presidente Macri”.

Para que esto no ocurra, recomendó dejar en segundo plano “la diferencias” que podrían haber entre algunos dirigentes y abrirle paso a “los puntos en común”. “Hay que buscar denominadores comunes y no las diferencias. Posicionándose sobre las diferencias no se va a avanzar”, concluyó.