Por la consulta popular

Desde Santa Fe

El Foro de Presidentes Comunales del PJ solicitó al gobernador Miguel Lifschitz que antes de promover una reforma constitucional en Santa Fe y su propia reelección en 2019 convoque a una consulta popular para saber si los santafesinos están de acuerdo. El planteo se sumó al del senador Omar Perotti, quien consideró que la convocatoria a una Asamblea Constituyente no debe ser "decisión iluminada de unos pocos dirigentes" sino la "expresión soberana" del pueblo. Y al del diputado Roberto Mirabella, que presentó un proyecto en la Legislatura para que esa consulta popular se realice en 2019, junto con las elecciones generales. "Si hay que reformar la Constitución que lo decida la gente", "es lógico y normal en democracia", coincidió el jefe comunal de Ataliva, Fabio Sánchez, al oficiar como vocero de sus colegas.

El planteo de los presidentes comunales justicialistas es otro no al sueño de Lifschitz. Ya Perotti le había advertido al gobernador que la única forma de saldar el debate es preguntarle a los santafesinos si están de acuerdo con la reforma y la reelección del mandatario. "Allí tendremos la expresión soberana" y se terminarán las "especulaciones sobre a quién le conviene o le sirve". Llamar "hipócritas o conservadores a los que no quieren cambiar la Constitución es ponerse en el lugar de quienes" en los 90 "se la negaron a (Carlos) Reutemann o a (Jorge) Obeid". "Que decidan los santafesinos" y "no, que unos pocos dirigentes, se arroguen la decisión iluminada de modificar la Constitución", dijo Perotti.

En la misma línea, Mirabella presentó en la Cámara de Diputados un proyecto que convoca a una "consulta popular vinculante sobre la necesidad de reformar la Constitución de la provincia", junto a las elecciones generales de 2019. Y ayer, el Foro de Presidentes Comunales Justicialistas se sumó al no a Lifschitz tras un encuentro en el hotel de ATE, en el que participaron más de 40 intendentes de toda la provincia. "Este no es el momento la reforma. Hoy la gente está enfocada en otra cosa, en el tema de la inseguridad, en la situación de las pequeñas y medianas empresas que no arrancan. Hace un año, sufrimos las inundaciones y hoy nos pega la sequía", planteó Sánchez.

-‑¿No es el momento? -repreguntó un colega de LT9.

‑-No. Dentro de tres meses empieza la campaña política porque en febrero hay que presentar listas. No nos vamos a poner a pensar en elegir constituyentes, cuando hay que ayudar a la gente que vive una situación compleja y dura ‑contestó.

-‑¿Qué opina de la reelección del gobernador?

-‑Lo que habría que hacer es una consulta al pueblo, tenemos una gran oportunidad en 2019. Habría que preguntarle al pueblo santafesino si quiere reformar la Constitución y si está de acuerdo con la reelección del gobernador. Hay que ser mucho más amplio, hoy la gente es más participativa y va más allá de lo que dicen los legisladores, hay veces que las voces de los legisladores no reflejan lo que quiere el pueblo. Hay que hacer una consulta -ratificó Sánchez.

‑-¿Coincide con el proyecto del diputado Mirabella?

-‑Eso hay que hacerlo. A veces, lo que deciden los legisladores no es lo que quiere el pueblo santafesino. Esto es muy importante, se trata de la Constitución de Santa Fe. Si hay que reformarla, que lo decida la gente. Si la gente quiere que se reforme y haya reelección del gobernador, que lo decida el pueblo. Es lo más lógico y normal en democracia ‑concluyó.