Luego del fracaso de la reunión paritaria de ayer, en la que el gobierno de María Eugenia Vidal ofreció por cuarta vez la oferta que había sido rechazada tres veces antes, Suteba anticipó que, en los próximos días, el Frente de Unidad Docente (FUD) resolverá convocar a un paro general para la primera semana de abril.

La fecha estimativa “la estamos discutiendo” pero sería entre el 2 y el 6 de abril, confirmó el titular de ese gremio, Roberto Baradel. No obstante, el dirigente aclaró que el paro y movilización se concretarán “si en los próximos días no hay respuestas” superadoras por parte del gobierno provincial a las demandas de los sindicatos.

María Laura Torres, secretaria gremial de Suteba, reforzó: “En pocos días le vamos a poner fecha a un nuevo paro”. Y quien le puso énfasis al endurecimiento del reclamo fue el titular de UDOCBA, Miguel Ángel Díaz, quien sostuvo que el paro “parece ser la única medida que entienden” los funcionarios provinciales.

Las críticas contra la reiterativa oferta del 15 por ciento sin cláusula gatillo de la administración de Cambiemos se multiplicaron. “Mienten cuando dicen que no pueden afrontar” una oferta mayor, aseveró Baradel, para quien no variar esa propuesta de aumento es, más que nada, “una decisión política”.

Para Díaz, lo que está ocurriendo en las reuniones paritarias “tiene un título: frustrante”. “Hacen todo el tiempo la misma propuesta, al punto de que pidieron un cuarto intermedio para ofrecer menos de lo que habían ofrecido”, relató el dirigente durante una entrevista por Radio 10 en la que propuso que esos encuentros “sean televisados para se vea el desastre, la desidia y el sinsentido” del diálogo.

La única variación que incluyó la propuesta oficial fue un monto por capacitación, puesto en tela de juicio por los gremios. Luego de la reunión, los funcionarios dijeron que el FUD rechazó esos 3 mil pesos de capacitación, pero la cosa no fue tan así. Baradel explicó que ese monto “no fue rechazado” y que lo único a lo que se dijo que no fue al plus por presentismo.

“Lo que ofrecieron de capacitación fue 250 pesos por cursos que niega el Estado. Es decir que al docente le va a salir más caro el curso que la compensación que le da el gobierno”, indicó durante una charla por Radio Rivadavia.

Al respecto, Díaz añadió que ese monto fue ofertado para que los maestros puedan cubrir 148 horas de capacitación en cursos y advirtió que va a contramano del supuesto beneficio que ofrece el gobierno para quienes no falten a clases. “Para ir a esos cursos los compañeros tendrían que faltar y entonces perderían el presentismo”, criticó.

Además, ese dinero por capacitación sería una suma complementaria y no un monto incluido en el salario básico. “Son los reyes del negro –agregó Díaz-. Sacan sumas en negro que no van a cobrar los docentes jubilados, los jerárquicos, los que tienen antigüedad y tampoco está en el sueldo anual complementario. Lo dicen con una desfachatez y saben que no lo vamos a firmar.”