Mauricio Macri recibió ayer en la Casa Rosada a la jueza del Tribunal Superior de Justicia porteño Inés Weinberg de Roca, quien le comunicó oficialmente su aceptación a la postulación para la procuración general de la Nación que el Presidente decidió anunciar el miércoles de manera muy particular, durante una entrevista televisiva.

Según explicó el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien participó del encuentro, para la postulación resultó decisivo la cuestión de género porque “jerarquizaría a una mujer en un rol muy trascendente”, y que su designación, que estará sujeta a la aprobación del Senado, sería “una bocanada de aire fresco para liderar el combate contra la corrupción y el narcotráfico”. En verdad, en caso de ser designada, reemplazaría a otra mujer, Alejandra Gils Carbó.

“Weinberg tiene además una mirada sobre este tema muy valiosa, con mucho trabajo realizado y que ha tenido un rol que ha excedido al país, porque ha tenido una actuación internacional muy relevante que le da prestigio a la función”, sostuvo el ministro sobre el perfil de la jueza, que cumplió funciones en el Tribunal Penal Internacional sobre los genocidios ocurridos en Ruanda y Tanzania y en el Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas. Macri la conoció luego en el gimnasio que frecuentaba en Barrio Parque –en el que también conoció a su mujer Juliana Awada– y la designó en Tribunal Superior de la ciudad de Buenos Aires.

Inés Weinberg está casada con Eduardo Roca, quien fuera embajador argentino durante las dictaduras de Juan Carlos Onganía y de Lepoldo Fortunato Galtieri. Garavano aseguró desconocer estos antecedentes pero consideró “desechable cuestionar a una persona por lo que haya hecho o no su marido, cosa que desconozco y más en este caso cuando estamos hablando de una mujer”. “El Presidente ha mandado un mensaje muy enfático en términos de la igualdad de las mujeres y en reconocimiento por su trabajo y por su labor. Me parece que tratar de cuestionar a alguien por lo que pueda haber hecho o no su marido me parece que no corresponde bajo ningún concepto”, enfatizó para darle cierre al tema.

Macri deberá comunicar la postulación de Weinberg de Roca formalmente ante el Ministerio de Justicia, a través del decreto 222/03 que le dará inicio a un proceso de revisión que incluirá requerimientos ante la AFIP y otros organismos, además de la reunión de todos sus antecedentes en la Justicia, que deberán ser comunicados a través de publicaciones y solicitadas.