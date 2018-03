Desde Santa Fe.

El Tribunal Oral de Santa Fe anunció que el 30 de agosto comenzará a juzgar el martirio de Silvia Suppo en los centros clandestinos de la dictadura, en 1977. La violencia de género aplicada a las mujeres detenidas desaparecidas como práctica sistemática del terrorismo de estado, que ella Será otro juicio histórico porque el Tribunal es el que dictó el primer fallo en la Argentina que consideró a las violaciones y abusos como delitos de lesa humanidad,en 2010. La fecha se confirmó esta semana en una audiencia preliminar en la que el fiscal Martín Suárez Faisal solicitó que se revoque la excarcelación de uno de los imputados, el ex policía Oscar Adolfo Farina, a quien se lo acusa como "partícipe secundario" delos "tormentos agravados" que sufrió Suppo, por lo que ahora los jueces deberán resolver si ordenan su "prisión preventiva" para asegurar el debateo es el primer represor que llega a juicio en libertad, en Santa Fe.

La audiencia fue convocada por el presidente del Tribunal, Luciano Lauría para organizar el cronograma de audiencias -que serían los jueves y viernes‑ a lo largo de diez jornada, la lista de los 29 testigos citados a declarar, entre ellos la abogada feminista Susana Chiarotti, de destacada trayectoria nacional e internacional en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, que fue propuesta por los abogados querellantes Lucila Puyol y Guillermo Munné. Y dos inspecciones judiciales previstas para el 14 de setiembre en los centros de detención por los que pasó Suppo: la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) y la comisaría 4ª. El tercero es un chupadero clandestino, al que llaman "La Casita", que aún no fue localizado. Lauría adelantó que oficiará al gobierno de la provincia para que preserve la comisaría 4ª de cualquier cambio en su estructura, a partir de que el sábado ya comenzó su recuperación como Espacio de la Memoria.

Además del fiscal Suárez Faisal y de los abogados querellantes (que patrocinan a los hijos de Suppo, Marina y Andrés Destéfani), en la audiencia participaron también los defensores de los cuatro imputados, todos ex policías: el ex jefe de la seccional 4ª Ricardo Ferreyra, el ex coordinador del Area 212 que operaba en la GIR Juan Calixto Perizotti, la ex carcelera María Eva Aebi y Farina. El quinto era el ex subjefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122 Jorge Roberto Diab, que falleció en mayo de 2015 en su casa, cuando cumplía una condena a 16 años de prisión por los secuestros y torturas alex intendente de Santa Fe Adán Noé Campagnolo y el ex presidente de la Cámara de Diputados de la provincia Rubén Dunda, después del golpe de 1976.

Será el quinto juicio a Perizzotti que ya tiene cuatro condenas unificadas en prisión perpetua, el cuarto de Aebi que cumple tres condenas unificadas en 24 años de prisión y el segundo a Ferreyra, condenado a 16 años de cárcel en marzo de 2017, en el juicio por los crímenes en La Casita. El único que aún no fue juzgado es Farina.

La investigación llega a juicio 13 años después de la denuncia de Silvia Suppo y su ex esposo ya fallecido Jorge Destéfani, en febrero de 2005. Y ocho años después del trágico final de Silvia, en marzo de 2010. Era una persecución política a militantes de la Juventud Peronistas de Rafaela que ordenóel ex jefe del Area 212, coronel Juan Orlando Rolón. Y terminó con la desaparición de Reinaldo Hattemer, el homicidio de Rubén Carignano y el secuestro y torturas que padecieron Silvia, su hermano Hugo Suppo, Destéfani y sus compañeros Ricardo Díaz y Graciela Rabellino. Hattemer fue secuestrado en las puertas de una iglesia de Rafaela el día que se casó su hermano, 25 de enero de 1977, a las 11 de la mañana y a la vista de su familia y decenas de invitados que participaban en la ceremonia; está desaparecido desde entonces. Carignano cayó el 23 de mayo de 1977 y fue asesinado en la comisaría 4ª, donde intentaron enmascarar el crimen con un simulacro de suicidio. Los hermanos Suppo y Destéfani fueron detenidos al día siguiente, el 24 de mayo y los esposos Díaz y Rabellino, el 31 de mayo de 1977.

Puyol dijo que los hijos de Silvia, Marina y Andrés Destéfani, están "muy fuertes" ante el próximo juicio, pero "preocupados por la situación de la justicia en nuestro país". "Esperamos que los juicios no se retrasen, que continúen las causas, que rápidamente podamos llegar a juicio oral. La fecha prevista del 30 de agosto creemos que no puede ni debe suspenderse. Este año va a ser muy importante porque tendremos la sentencia de la causa por la cárcel de Coronda y el juicio por el caso de Silvia Suppo".