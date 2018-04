Los peronistas continúan armando un espacio unificado. “Hace un año marcamos una diferencia con el kirchnerismo, al igual que otros sectores, y se perdió en las legislativas. Nos tenemos que escuchar y no repetir los errores”, aseguró a PáginaI12 Fernando “Chino” Navarro, dirigente del Movimiento Evita, a minutos de subir al avión que lo llevaba ayer a la capital catamarqueña para compartir el debate Encuentro por la Unidad con kirchneristas y massistas. Además del peronismo local se sumaron el presidente del Partido Justicialista bonaerense, Gustavo Menéndez, y un grupo de intendentes del conurbano.

“Tenemos que hacer todos los esfuerzos que tengamos a nuestro alcance para unir al peronismo”, aseguró el diputado del Frente para la Victoria Daniel Filmus, que hoy viajará junto al jefe de la bancada de Diputados, Agustín Rossi, a Catamarca. Reunidos bajo la propuesta que la Universidad Metropolitana del Trabajo (UMET) lanzó a principios de febrero, los dirigentes de espacios internos del justicialismo darán el primer paso para federalizar el debate de la unidad. “Creemos que la coalición que vamos forjando tiene que tener su correlato en la cámara, y frenar las leyes de (el presidente, Mauricio) Macri”, agregó Filmus, subiendo un escalón en los niveles de acuerdo que busca el peronismo.

A las 13.30 se encontrarán los diputados Rossi y Filmus por el kirchnerismo, los dirigentes randazzistas Alberto Fernández y Fernando “Chino” Navarro y los massistas Felipe Solá y Daniel Arroyo –con algunos problemas internos ya que a Sergio Massa no lo seduce la propuesta y se acerca más al ex ministro de Transporte, Florencio Randazzo, con quien comparte la idea de mantener cierta distancia del kirchnersimo, aunque sin embargo dejan la puerta abierta–. También participará el presidente del PJ porteño, Víctor Santa María, uno de los impulsores del encuentro. Además se sumarán legisladores, dirigentes y autoridades locales, así como el presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Menéndez, y algunos de los intendentes que lo acompañan en su propuesta también de unidad en territorio caliente.

El lugar del encuentro será el Hotel Casino Catamarca, en Esquiú 157, de la capital provincial. La gobernadora Lucía Corpacci los recibirá luego de la conferencia en un almuerzo y por la tarde comenzará el encuentro estrictamente. Se abordarán seis ejes de trabajo sobre los que se trabajará en mesas de debate. “Economías regionales y agroindustrias será uno de los ejes temáticos a los que se sumarán infraestructura para el desarrollo (que abarcará energía renovable, rutas, Paso San Francisco y turismo), minería, género, derechos humanos y la última mesa será Estrategias para sostener un gobierno peronista en la provincia en 2019”, explicó el senador de la legislatura local Raúl Chico.

El viernes se realizó un encuentro en Gualeguaychú que fue organizado por el senador nacional Miguel Angel Pichetto. Presentado en primer lugar como una contracumbre del encuentro que encabezó el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, el mes pasado, Pichetto había anunciado un encuentro de gobernadores que terminó desinflado en una reunión de dirigentes y legisladores justicialistas que ponen su límite en el kirchnerismo y no en el macrismo. “Yo soy respetuoso de todos los encuentros. Pero seguir insistiendo a pesar del ajuste y las políticas macristas creo que no tiene sentido porque esto no se resuelve con nombres y apellidos”, destacó Fernando Navarro. “Nosotros hace un año que marcamos una posición crítica con el kirchnerismo y fuimos a las elecciones con Randazzo. El resultado fue que ganó Macri, y lo que queda claro es lo que no queremos repetir”, agregó Navarro, poniendo la mirada en el presente y dando pasos hacia adelante.