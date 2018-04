La jueza María Servini de Cubría absolvió por el "beneficio de la duda" a los tres bomberos de la Policía Federal que habían llegado a juicio oral por su responsabilidad en las demoras del hallazgo del cuerpo de Lucas Menghini Rey, la víctima número 51 de la tragedia de Once, quien fue encontrado dos días después de aquel 22 de febrero de 2012, entre el tercer y cuarto vagón de la formación chapa 16 del ferrocarril Sarmiento. Paolo Menghini calificó de "doloroso y muy triste" el fallo, aseguró que la familia presentará la apelación y cargó contra el fiscal Federico Delgado: "Privilegió no sé qué tipo de intereses y contradijo su pedido en elevación a juicio".

La búsqueda del cuerpo de Lucas es uno de los recuerdos tristes de aquella jornada trágica y las 58 horas que la siguieron para María Luján Rey y Paolo Menghini, quienes tuvieron que recorrer las morgues sin poder encontrar a su hijo de 20 años. Los testimonios ofrecidos durante el juicio dejaron claro, según contó Paolo a este diario, que la búsqueda de heridos y fallecidos encabezada por la Superintendencia Federal de Bomberos de Policía Federal finalizó el mismo 22 de febrero a las 14 horas. Pero el cuerpo de Lucas, apareció en la cabina de mando del cuarto vagón de la formación chapa 16 recién el día 24 a las 18.20, tras el incesante reclamo de su familia ante las autoridades y los medios de comunicación.

Por omisión o demora en la búsqueda llegaron al banquillo Carlos Medina, Omar Vacca y Raúl Abuin, integrantes de la división de bomberos de la Policía Federal. Las penas que enfrentaban los acusados no implicaban la prisión sino multas de entre 750 pesos y 12.500 pesos más inhabilitación especial para ejercer cargo de funcionario público hasta por un año.

En su pedido de elevación a juicio, el fiscal Delgado había sostenido que existía omisión por parte de los bomberos en "efectuar una revisión integral y completa del resto de la formación, en particular donde fue encontrado dos días después" el cuerpo de Lucas y resaltado que hubiese sido suficiente "asomarse a la ventana". Sin embargo, Menghini denunció tras el fallo de hoy un cambio de postura del fiscal y lamentó: "Privilegió no sé qué tipo de intereses y contradijo su pedido en elevación a juicio". "No hizo preguntas en ninguna de las audiencias. Su conducta tenía la intencionalidad que quedó reflejada en su alegato, cuando pidió la absolución de los tres acusados", señaló Menghini en diálogo con este diario. Leonardo Menghini, abogado de Paolo, explicó que Delgado pidió la absolución por considerar que los bomberos estaban condicionados por las decisión del juez Claudio Bonadio de dar por concluid la búsqueda el 24 de febrero. "Lo que se está juzgando es lo que ocurrió el 22 y ese día los bomberos cerraron la búsqueda".

El padre de Lucas también señaló que durante las declaraciones testimoniales, el bombero Abuin reconoció haber percibido el aplastamiento de la carrocería en donde fue encontrado el joven, pero se defendió indicando que no imaginó lo ocurrido. Por aquellos días fue el propio Paolo el que revisó los videos de seguridad de la estación San Antonio de Padua, donde aseguraban que Lucas había subido, y lo identificó subiendo en la cabina de mando, desocupada, del cuarto vagón.

Durante el juicio oral, la familia Menghini Rey presentó como una de sus testigos a Mónica Schlotthauer, delegada del tren Sarmiento, quien aseguró que "todo el mundo sabía y la Policía no podía ignorar que allí viajaba gente debido al hacinamiento al que eran sometidos todos los días los pasajeros", indicó Paolo. El padre Lucas también aseguró que "Servini de Cubrí merece un párrafo especial, ya que en una hora y cuarto valoró toda la instrucción, el testimonio de los testigos, los alegatos y redactó una sentencia. Realmente, es un golpe muy duro".